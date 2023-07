Каждые 36 млн лет на Земле происходит вспышка жизни: ученые узнали его причину

Приблизительно каждые 36 миллионов лет на Земле происходит так называемая вспышка жизни, в результате которой морская жизнь переживает бум с появлением новых видов. Оказалось, что решающую роль в этом играет движение тектонических плит, приводящее к повышению уровня моря.

Об этом говорится в новом исследовании, которое было опубликовано в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Исследователи отмечают, что эти циклы, насчитывающие не менее 250 миллионов лет, могут стать серьезным вызовом для общепринятых представлений о длительной эволюции видов.

Как выяснила команда под руководством геолога Слаха Булила из Университета Сорбонны во Франции, это нарушает несколько экосистем, заставляя многие виды бороться – и новые виды расцветают, чтобы заполнить новые экологические ниши.

Соавтор исследования, профессор из Школы наук о Земле при Сиднейском университете (Австралия) Дитмар Мюллер пояснил, что 36-миллионный цикл знаменует собой изменения между более быстрым и более медленным распространением морского дна. Это, по его словам, "приводит к циклическим изменениям глубины в океанических бассейнах и тектоническому перемещению воды в глубь Земли".

В результате происходят колебания в затоплении и высыхании континентов, "с периодами крупных мелководных морей, способствующих биоразнообразию".

Когда уровень моря поднимается и опускается, приводя к расширению и сужению различных сред обитания на континентальных шельфах и мелководьях, одни организмы получают возможность для процветания, в то время как другие – погибают. Это приводит к появлению новых форм жизни.

Выводы исследователей опирались на тектоническое программное обеспечение GPlates, разработанное компанией EarthByte Group в Сиднеевском Университете. Благодаря ему удалось обнаружить удивительно последовательные циклы, проанализировав колебания уровня моря, внутренние механизмы Земли и морские окаменелости.

"Циклы длятся 36 миллионов лет из-за регулярных закономерностей того, как тектонические плиты перерабатываются в конвективную мантию – подвижную часть глубин Земли", – пояснил Мюллер.

Он добавил, что эта новая теория также ставит под вопрос предыдущие представления о долговременной эволюции видов.

В истории Земли существуют и другие триггеры, которые могут влиять на биоразнообразие. К примеру, команда также нашла доказательства цикла биоразнообразия продолжительностью 62 миллиона лет.

По словам исследователей, это могло быть обусловлено изменениями в уровне углекислого газа, но этот вопрос требует дальнейшего изучения.

