Катастрофа 'Титаника' могла быть гораздо страшнее: видеосимуляция напугала сеть

Катастрофа морского лайнера "Титаник", затонувшего в ночь на 15 апреля 1912 года, до сих пор вызывает у людей огромный интерес. О ней пишут книги и снимают кино, но люди до сих пор имеют довольно приблизительное представление о том, как выглядела и авария.

Массовая культура, в частности фильм Джейсма Кэмерона, изображает трагедию "Титаника" в мельчайших деталях. А вот цельная картина произошедшего в виде ускоренной видеосимуляции событий той ночью появилась в соцсети X (бывшая Twitter) на странице Science girl, и напугала сеть еще сильнее.

Сначала видео представляет нам стандартное представление об обстоятельствах гибели "Титаника". В частности, о количестве света, которое окружало сцену трагедии. А затем в ролике изображается реальная ситуация в северной части Атлантического океана в ту ночь. Луны тогда не было на небе – источником природного света были только звезды. Поэтому тьма была практически непроглядной. Люди, оказывавшиеся в ледяной воде, не видели вокруг себя практически ничего. Огни на борту корабля тоже быстро угасали.

Видео поразило пользователей соцсети. "Эта тьма, этот ужас, эта боль, этот страх", – написал один из комментаторов. "Ого, в темноте это в 1000 раз страшнее", - добавил другой. "Да, это было в полной темноте, наверное, это было так страшно", – согласился третий. Кому-то зрелище показалось одновременно душераздирающим и увлекательным. "Мы часто забываем, какая на самом деле темная ночь в отдалении от наших собственных источников света", – подытожили в комментариях.

Хотя некоторые комментаторы не согласились с таким сгущением красок. Так некоторые напомнили, что человеческий глаз может приспосабливаться к условиям тьмы и даже в темную ночь различать некоторые детали окружающей обстановки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал настоящую историю находки затонувших останков "Титаника".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.