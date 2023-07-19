Обломки 'Титаника' обнаружили во время тайной военной миссии: настоящая история находки легендарного корабля

Мало кто знает, но точное местонахождение легендарного "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года, десятилетиями оставалось тайной для исследователей. Натолкнуться на обломки удалось лишь в 1985 году во время секретной миссии по поиску обломков двух атомных подлодок – USS Scorpion и USS Thresher.

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Подробности этой истории пересказывает Business Insider со ссылкой на бывшего морского офицера и океанографа Роберта Балларда, который был участником той тайной миссии.

Почти сразу после того, как "Титаник" затонул, были предприняты первые попытки поднять обломки и тела ушедших ко дну вместе с кораблем. Однако подводные технологии того времени не разрешили провести такую операцию. Обломки "Титаника" просто находились слишком глубоко.

Однако, когда о легендарном корабле уже подзабыли, его нашли участники тайной миссии.

В 1985 году Баллард и французский океанограф Жан-Луи Мишель были участниками секретной миссии по поиску обломков двух атомных подлодок – USS Scorpion и USS Thresher.

USS Thresher затонул в апреле 1963 года, а USS Scorpion – два года спустя, в мае 1965 года. Это единственные атомные подлодки, которые ВМС США когда-либо теряли.

О таком факте не знал никто, пока данные о миссии не были рассекречены и Баллард рассказал всю правду в одном из интервью.

Он рассказал, что впервые встретился с представителями ВМС в 1982 году. Тогда он искал финансирование для разработки нового типа подводного аппарата, который помог бы ему найти "Титаник". Флот согласился предоставить Балларду деньги, но поставил условие: подводный аппарат должен быть использован в тайном проекте по поиску затонувших подлодок.

При этом было отмечено, что первоочередной задачей миссии является поиск подводных лодок, а "Титаник" можно будет поискать, если на это хватит времени. Балларду также поставили задачу определить, не были ли подлодки повреждены в результате атаки СССР.

Уже через 12 дней поисков Баллард обнаружил и подлодки и сам "Титаник". Легендарный корабль он смог найти, предположив, что если он раскололся пополам, то должен был оставить след из обломков на дне. Именно так все и оказалось.

При этом в ВМС нервничали из-за того, что люди могут догадаться, что на самом деле ищут Баллард и Мишель, а поэтому избежать скандала не удастся. Но когда стало известно о нахождении обломков "Титаника", никто и не подумал спросить, а почему к поискам были причастны военные.

"Военно-морской флот никогда не ожидал, что я найду "Титаник", и когда это произошло, они очень занервничали из-за огласки. Но люди были настолько сосредоточены на легенде о "Титанике", что даже не поняли, что произошло", – рассказал Баллард.

К тому же, исследование выявило, что не было никаких признаков того, что подлодки пошли ко дну в результате атаки СССР.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал конспирологическую теорию, согласно которой, на самом деле катастрофы "Титаника" не было, а на дне моря – другой корабль.

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