Как побороть страх: раскрыт секрет Илона Маска, который изменит работу вашего мозга

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск использует свой мозг как компьютер, что помогает ему побороть даже детские страхи. Главное, наполнять свой мозг нужным софтом для обучения.

Провел анализ работы и успехов бизнесмена автор блога Wait But Why Тим Урбан. Он рассказал, как научиться мыслить, как знаменитый изобретатель.

Даже о своих детях Маск рассуждает, как о маленьких компьютерах. Ведь дети – это наполовину вы на аппаратном уровне. А схожесть зависит от того, сколько времени проводить с ними, передает "Лайфхакер".

Видео дня

Урбан пишет, что по сути компьютер – это предмет, который сохраняет и ведет обработку информации. И мозг делает тоже самое. Поэтому в нем есть аппаратное и программное обеспечение.

Так, под аппаратным стоит понимать микросхемы, провода и остальные физические составляющие. У человека это полушария мозга, которые определяют его интеллект, врожденные таланты, слабости и прочее. Урбан говорит, что "аппаратное" обеспечение словно кусок глины, который дается при рождении. И только наличие "софта" позволит превратить глину в что-то иное и осязаемое.

Программное обеспечение –программы и приложения, что нужны для обработки данных. У человека это его мировоззрение, модели мышления и способы принятия решений.

По словам самого Маска нужно ставить конкретные задачи для достижения цели. Он предлагает пройти четыре этапа:

Надо понимать то, что вы действительно желаете. Для этого нужно быть честным перед собой.

Необходимо реально оценивать свои шансы и способности, учитывая обстановку в мире.

Поставленная цель должна быть достижимой.

На пути к цели должна быть сформирована стратегия. Опираться нужно только на собственные знания и умения.

Для решения поставленных целей нужно применять математические задачи на доказательство. Например, дано A = B и B = C + D. А значит получается, что A = C + D. Такие данные точны и конкретны и дают 100% результат.

Кроме того, жизнь постоянно меняется и новая информация теряет свою актуальность довольно быстро. Поэтому важно меняться вместе с миром и получать новые знания и навыки.

К тому важно иногда отрываться от текущих дел и обдумывать свою жизнь. Есть вероятность, что ваша нынешняя деятельность не отвечает поставленным целям. Поэтому нужно что-то менять: прекратить отношения, поменять место работы, сменить место жительство и другое.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своей коллекции авто имеет несколько редких моделей.