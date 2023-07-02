Как люди смогут выжить на других планетах: ученые назвали ключевые факторы

Несмотря на то, что тело человека не слишком приспособлено к долгому проживанию в космосе, рано или поздно человечество ждет такая судьба и ученые уже пытаются понять, действительно ли это возможно. Есть ключевые фактора, которые придется учесть, если земляне хотят стать межпланетным видом.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Свою теорию выживания исследователи назвали Теорией Панкосморио – что фактически означает "предел мира".

Как пояснила соавтор статьи, докторант Морган Айронс, которая проводила исследования вместе с профессором Школы интегральной науки о растениях Корнельского университета Йоханнесом Леманом, человечеству в космосе потребуется землеобразная экосистема.

"Чтобы люди могли поддерживать себя и все свои технологии, инфраструктуру и общество в космосе, им нужна природная экосистема, подобная самовосстанавливающейся земной", – пояснила Айронс.

По ее словам, это ключевое условие, без которого "миссия не удастся".

В целом авторы исследования описали три фактора, которые будут вынуждены учесть будущие космические поселенцы.

Первым ключевым фактором является гравитация, без которой жизнь на Земле не может нормально функционировать. Как объяснил еще один соавтор исследования Ли Айронс, отсутствие гравитации может негативно повлиять на организм человека, что уже доказано учеными.

Исследователи отмечают, что будет бессмыслицей, если человечество потратит миллиарды долларов на создание космического поселения только для того, чтобы увидеть, как оно потерпит неудачу. Поэтому пренебрегать фактором гравитации недопустимо.

Морган Айронс объяснила, что весь человеческий организм создан таким образом, чтобы функционировать в условиях земной гравитации в 1G.

"Наши тела, наши природные экосистемы, все движение энергии и то, как мы используем энергию – все это в основе своей базируется на наличии гравитации в 1G", – сказала она, добавив, что места с такой же гравитацией в Солнечной системе "просто нет ". Именно поэтому это одна из первых проблем, которую человечество должно решить.

Другой чрезвычайно важный фактор – кислород. На Земле он производится целой экосистемой, но если кислорода не будет на лунной базе, то ни о какой космической миссии нет смысла думать, поскольку астронавты просто погибнут.

"В природе Земли везде существует резерв. Подумайте о сотнях тысяч видов растений, производящих кислород. Это тот вид системного резерва, который нам нужно воспроизвести, чтобы быть по-настоящему устойчивыми", – объяснил Ли Айронс.

Последний немаловажный фактор – энергия. Поселение на Луне может использовать солнечную энергию, но чем дальше человечество будет продвигаться в космосе, скажем к Марсу, тем меньше солнечного света там есть, и нужны будут другие источники.

"Вам понадобится много энергии. Иначе питание экологической системы аванпоста будет сродни попытке завести автомобиль от батареи мобильного телефона или, что еще хуже, попытке завести весь дом и хозяйство от батареи мобильного телефона", – резюмировал Ли Айронс.

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