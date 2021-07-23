Как будет падать мяч на разных планетах: ученый показал видео и назвал лучшее место для игры

Планетолог Джеймс О'Донохью показал наглядное видео, на котором показано, как будет падать мяч с высоты 1 км на различных планетах Солнечной системы. Ролик посвящен особенностям силы притяжения.

Запись опубликована на YouTube-канале ученого. Например, быстрее всего мяч упадет на Солнце – 2,7 секунд. Скорость падения составит 2663 км/час. Следом идет Юпитер – 9 секунд, скорость 801 км/час. На поверхность Нептуна мяч с километровой высоты упадет за 13,4 сек (539 км/час), Сатурн – 13,8 (517 км/час). На Земле для этого понадобится 14,3 секунды (502 км/час).

О'Донохью рассказал, крупные и маленькие планеты имеют соизмеримые силы притяжения. Уран, к примеру, несмотря на свои размеры, тянет мяч медленнее, чем Земля. Это связано с тем, что низкая плотность Урана снижает силу гравитации.

Видео дня

Марс больше Меркурия, но скорость притяжения оказывается одинаковой. Это указывает на то, что масса Марса и Меркурия практически одинаковая, но Меркурий плотнее Марса.

Карликовая планета Церера оказалась самым худшим местом для игры. Там поверхность планеты мяч с километровой высоты достигнет за 84,3 секунды (91 км/час).

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