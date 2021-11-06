К Земле приблизится потенциально опасный астероид размером с Эйфелеву башню

Астероид 4660 Nereus 11 декабря приблизится к Земле. Он представляет потенциальную опасность для нашей планеты, но также и интерес для исследований.

По данным NASA, длина небесного тела, которое имеет яйцевидную форму, 330 метров, что больше высоты Эйфелевой башни в Париже. Астероид приблизится к Земле на 3,9 млн км, пишет The Jerusalem Post.

Nereus часто приближается к нашей планете. Несмотря на потенциальную опасность (последствия столкновения могут быть катастрофическими), в этом году вряд ли от него будет исходить угроза.

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В то же время астероид представляет огромную ценность для исследований. Есть большая вероятность, что на него можно посадить космический аппарат. Ученые NASA считают, что взлет и посадка на таком небесном теле может быть легче, чем на Луне, однако такой миссии пока не планируется.

В ближайшие несколько десятилетий Nereus пролетит возле Земли 12 раз. Ближе всего он будет в феврале 2060 года – 1,2 млн км.

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