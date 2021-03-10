В Британии упал редкий метеорит. Фото и видео падения

Ученые обнаружили обломки метеорита, который в феврале 2021 года упал на юго-западе Англии.

Самый большой обломок весом в 300 грамм нашли в деревне Винчкомб в районе Котсуолдсе, передает Daily Mail. Камень представляет собой углеродистый хондрит, что является чрезвычайно редким для метеоритов.

Астрономы отметили, что метеорит вылетел на орбиту Земли со скоростью около 31 тысяч миль в час (почти 50 тысяч км), что в 40 раз превышало скорость звука, прежде чем сгорел в слоях атмосферы.

По словам исследователей, астрономы из Ирландии и Нидерландов смогли увидеть огненный шар от падающего метеорита, потому что он был очень ярким.

"Почти все метеориты приходят к нам с астероидов, оставшихся строительных блоков Солнечной системы, которые могут рассказать нам, как образовались планеты, подобные Земле. Возможность одним из первых увидеть и изучить метеорит, который был обнаружен почти сразу после падения – это сбывшаяся мечта!" – рассказала доктор Эшли Кинг из Музея естественной истории в Лондоне.

Ученые отметили, что помимо исключительного состояния, это редкая форма метеорита. На Земле около 65 тысяч известных метеоритов, но только 1 206 (18%) были замечены падающими.

Лишь 51 из них (4,2%) представляют собой углеродистые хондриты, и так называемый метеорит Уинчкомб – первый метеорит этого типа, обнаруженный на почве Великобритании за 30 лет. Последним метеоритом, обнаруженным в Великобритании, был метеорит Глаттон, упавший в 1991 году.

Углеродистые хондриты состоят из смеси минералов и органических соединений, включая аминокислоты – строительные блоки белков. Группа ученые считает, что еще могут быть обнаружены другие фрагменты, которые могут просто выглядеть как черные камни или как груды крошечных камней или пыли.

Исследователи пояснили, что стараются найти камни возрастом четыре миллиарда лет как можно быстрее, потому что они могут помочь астрономам узнать больше о происхождении Солнечной системы и даже о жизни на Земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, к планете подлетел большой астероид, который был виден с Земли.