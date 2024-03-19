К Земле приближаются три больших астероида: есть ли опасность

Земля уже неоднократно сталкивалась с большими астероидами, поэтому астрономы так внимательно следят за тем, какие космические объекты приближаются к нашей планете. И они предупредили: в ближайшее время мимо нее пролетят аж три большие космические глыбы.

Как сообщает Лаборатория реактивного движения NASA при Калифорнийском технологическом институте, один из астероидов будет иметь размер частного дома, а еще два будут размером с самолет. Все они пролетят на минимальном для себя расстоянии от Земли 18 марта.

Один астероид, получивший название 2024 ED3, имеет приблизительный оценочный размер 29 метров. Он пролетит в 1,35 млн км от нас.

Второй, который приблизится к Земле в тот же день, называется 2024 EN. Он почти в полтора раза больше – его оценочные размеры составляют 43 метра. Но и пролетит он немного дальше – в 1,48 млн км.

Последний из трех будет самым маленьким. Размеры объекта 2024 EN3 специалисты NASA оценили в 16 метров. Он пролетит дальше всех трех. Максимальная точка его сближения с Землей составит 2,14 млн километров.

С таким расстоянием опасности для нашей планеты эти астероиды представлять не будут. Однако стоит отметить, что самый большой из трех является сопоставимым по размерам со знаменитым астероидом, который в 1908 году вызвал Тунгусскую катастрофу. Размеры глыбы тогда составляли 48,37 метра, а ее столкновение с Землей вызвало гибель 80 миллионов деревьев на площади в 2 тысячи квадратных километров. Человеческих жертв тогда удалось избежать исключительно потому, что астероид упал в глухую тайгу.

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