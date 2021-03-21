До Землі наближається величезний астероїд: у чому небезпека

Повз Землю пронесеться величезний астероїд під назвою 2001 FO32, довжина якого становить 1024 метри.

У Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA) повідомили, що космічне тіло наблизиться до нашої планети 21 березня, передає Express.

Спеціалісти пояснили, що астероїд пролетить повз Землю на відстані більш ніж 2 млн км, що в п'ять разів більше за відстань між нашою планетою і Місяцем. Зараз 2001 FO32 летить зі швидкістю 34,4 км на секунду або 123 тис. км/год.

У NASA астероїд віднесли до категорії "потенційно небезпечний". Але фахівці космічного відомства запевнили, що він не несе загрозу для планети.

"Потенційно небезпечні астероїди в цей час визначають на основі параметрів, які вимірюють потенціал астероїда для загрозливого зближення із Землею", – повідомили в НАСА.

Зазначається, що на траєкторію польоту астероїда можуть вплинути різні чинники.

"Іноді на орбітальні траєкторії астероїдів впливає гравітаційне тяжіння планет, що викликає зміну їхньої траєкторії", – додали експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, повз планету Земля пронісся великий астероїд.