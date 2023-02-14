К Земле летит километровый астероид: назван ''день Х''

Астероиды диаметром более 150 метров считаются опасными космическими объектами, и прямо сейчас к Земле приближается космическое тело значительно большего размера. Речь идет об астероиде 199145 (2005 YY128), диаметр которого оценивают примерно в километр. Астрономы классифицируют его как околоземный объект. Они назвали, когда огромная космическая глыба подойдет ближе всего к Земле.

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Как сообщает Центр изучения сближающихся с Землей объектов (CNEOS) NASA, событие состоится уже на этой неделе. Минимальной дистанции с нашей планетой астероид достигнет 16 февраля.

Объект движется по космическому пространству со скоростью 88 735 км/ч, а его габариты ученые оценивают от 580 до 1300 метров в диаметре – для более точной оценки требуются дальнейшие наблюдения. С 2005 года, когда астероид 199145 был открыт, ученые успели вычислить его орбиту. В момент наибольшего сближения с Землей он будет находиться в 4,6 млн километров. Это в 12 раз больше, чем расстояние до Луны. А значит, угрозы столкновения глыба не несет.

Ученые также показали фото астероида 199145, сделанное 9 февраля. Тогда он находился от Земли в 14 млн км. Зафиксировала небесное тело роботизированная установка Elena, доступная на платформе проекта Virtual Telescope.

Впрочем, ученые все же расценивают гигантский астероид размером примерно с мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско, как потенциально опасный для Земли. Так классифицируют все объекты размером более 150 метров, которые кружат в космосе в радиусе 7,5 млн км от нашей планеты. Небесные тела, соответствующие этим двум параметрам, ученые постоянно исследуют на предмет отклонения от траектории и опасности столкновения с Землей.

Согласно данным, собранным CNEOS, астероид 199145 станет четвертым ближайшим пролетом из 35 000 астероидов прошлого и будущего, которые пролетят мимо Земли между 1900 и 2200 годами. В этом году к Земле приблизятся еще несколько крупных объектов такого типа. Так в ноябре ученые будут наблюдать 365 505 (2003 UC20), который в поперечнике имеет почти 2 000 метров. А в апреле ждем пролета несколько меньшего 436 774 (2012 KY3), диаметр которого составляет около 1200 метров. Приблизительно таких же размеров объект 139622 (2001 QQ142) приблизится к Земле в декабре.

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