К Земле летит астероид размером с самолет: когда будет ближе всего и что о нем известно

Ученые очень внимательно следят за астероидами, орбиты которых приближаются к земной, и уже вскоре один такой пролетит совсем рядом с нашей планетой. По космическим масштабам рядом, конечно.

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Как сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), речь идет об астероиде под названием 2023 г. BC8. Его диаметр составляет около 49 метров, то есть размеры космического объекта сравнимы с пассажирским самолетом. Это самый большой из астероидов, пролетающих мимо Земли в начале февраля.

Ближе всего к нашей планете объект будет в субботу, 11 февраля. Расстояние при этом будет составлять 5 930 000 км. Движется 2023 г. BC8 со скоростью 50 400 км в час.

Несмотря на то, что по астрономическим меркам объект приблизится к Земле на расстояние менее 7,5 млн километров, никакой угрозы для планеты нет. Все из-за размера космического камня – он не превышает 150 метров в диаметре.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что произойдет, если 500-метровый астероид упадет на московский Кремль.

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