Изобретен новый способ получения электричества: он не причиняет вреда окружающей среде

Специальную установку, позволяющую без усилий и вреда природе подать электричество в тысячи домов, разработал 20-летний Джереми Торонка. Житель республики Сьерра-Леоне в Западной Африке нашел такой способ производства "чистой" энергии из вибраций в окружающей среде.

На это его подтолкнула проблема дефицита энергоснабжения родной страны, с которой он сам сталкивался с детства. Ее решением изобретатель занимался последние три года и получил международное признание, пишет ВВС.

Торонка поступил в Африканский университет лидерства в Руанде. Там он основал стартап по производству электричества Optim Energy.

За основу своей технологии парень взял пьезоэлектрическое устройство, использующее из окружающей среды энергию тепла, движения и давления. Если его расположить под дорогой с интенсивным движением транспорта и пешеходным трафиком, оно способно поглощать и использовать их для генерации электрического тока. Но в отличие от работы классических электростанций, в этом случае нет выбросов парниковых газов – из-за отсутствия процесса сжигания топлива.

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Такой источник электричества обладает рядом преимуществ и перед некоторыми альтернативными установками для выработки энергии. Так, в отличие от солнечных и ветряных станций работа вибрационных устройств не зависит от погодных условий. Также новое изобретение не требует использования батарей и подключения к внешнему источнику питания.

В Сьерра-Леоне, откуда родом Торонка, доступ к электричеству имеют лишь 26% населения. А в сельской местности, по информации организации SEforALL ("Устойчивая энергия для всех"), большинство жителей не могут подключиться к национальной сети. Представитель университета, где учится юный изобретатель, Винни Мучина подчеркнул, что с таким доступным электричеством у детей будет больше времени для учебы и присоединения к цифровой среде мира. Тогда как взрослые смогут поддерживать экономическую деятельность.

Стартап Optim Energy уже успешно реализовал пилотную программу в нескольких районах Сьерра-Леоне, а население радостно приняло такую новинку. Используя только два пьезоэлектрических устройства, компания бесплатно обеспечила электроэнергией 15 школ и 150 домов, где проживает около 1,5 тыс. человек. Помимо этого, Джереми Торонка выпустил онлайн-калькулятор энергоэффективности – он отслеживает модели потребления людей, зависимо от того, какую бытовую технику они использовали.

В марте 2021 года за его работу изобретателю вручили "Молодежную премию содружества" (Commonwealth Youth Award). Такую каждый год присуждают пяти молодым людям, которые изменили в лучшую сторону жизнь своих сограждан. Джереми говорил, что полученный приз в размере $2,8 тыс. направит на развертывание сети устройств, которые планирует установить еще в нескольких городах и прибрежных регионах Сьерра-Леоне. Его цель – обеспечить электроэнергией примерно 100 тысяч человек к 2030 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, опытная команда hardware разработчиков Midgard Dynamics поделилась опытом "факапов" при разработке стартапа, дав советы профессионалам и новичкам.