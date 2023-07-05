Изменение климата может уменьшить человеческий мозг: о чем предупреждают ученые

Изменение климата уже оказывает существенное влияние на жизнь людей, изменяя ландшафты и погоду во всех регионах планеты. Но есть среди его эффектов и довольно неожиданные. Так, некоторые ученые предполагают, что оно может привести к уменьшению размера человеческого мозга.

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Как пишет издание Science Alert, к такому выводу пришел ученый-когнитивист Морган Стайбел из Музея естественной истории в Калифорнии. Он изучил климатические данные и изучил характеристики человеческих останков за период 50 000 лет. Его целью было исследовать связь между колебаниями температуры и размерами мозга и, соответственно, человеческим поведением.

Для своей работы он обработал данные о размере мозга 298 особей вида Homo и проанализировал, как они изменились за последние 50 тысячелетий в связи с естественными данными о глобальной температуре, влажности и осадках. Обнаруженная им корреляция показала, что в периоды, когда климат становился более теплым, средний размер мозга заметно уменьшался по сравнению с холодными периодами.

К проведению этой работы Стайбела подтолкнуло его ранее исследование, связанное с уменьшением мозга. Ученый хотел понять причины такой тенденции. "Мы знаем, что мозг вырос у разных видов за последние несколько миллионов лет, но мы очень мало знаем о других макроэволюционных тенденциях", – рассказал он.

Чтобы сделать выводы, Стайбел обработал данные размерах черепа из десяти отдельных опубликованных источников. Всего для своего исследования он взял 373 замера 298 человеческих костей. Также в данные он включил оценки размеров тела, скорректированные с учетом географического региона и пола человека, чтобы оценить размеры мозга, которому ему принадлежал.

Окаменелости были также поделены на группы в зависимости от своего возраста. Всего таких групп было четыре – в возрасте 100 лет, 5000 лет, 10000 лет и 15000 лет и больше. Это позволило объяснить ошибки датировки.

Полученные сведения ученый сравнил с четырьмя климатическими записями, включая данные о температуре, сделанные Европейским проектом по исследованию льда в Антарктиде (EPICA) Купол C. Этот проект изучает пробы льда, которые позволяют получить достаточно точные данные о температуре поверхности планеты более чем 800 000 лет тому назад.

Как удалось установить, последний ледниковый максимум пришелся на период 50 тысяч лет назад. Из-за него средние температуры держались на довольно низком уровне до конца позднего плейстоцена. Повышение произошло в голоцене и продолжается по сей день.

Сопоставление полученных данных показало общую закономерность изменения размера мозга у Homo, которая коррелирует с изменением климата при повышении и понижении температуры. Так за период голоценового потепления средний размер мозга значительно уменьшился – в среднем чуть больше чем на 10,7%. "Похоже, что изменения размера мозга происходят спустя тысячи лет после изменения климата, и это особенно заметно после последнего ледникового максимума примерно через 17 000 лет", – объяснил выявленную закономерность в своей статье Стайбел.

Выявленное им эволюционное изменение произошло в течение достаточно короткого периода времени – от 5 000 до 17 000 лет. Если эта тенденция будет продолжаться, это может отрицательно сказаться на когнитивных способностях человечества.

Анализ показал, что влажность и уровень осадков также влияли на рост мозга. Но периоды засухи и влажные периоды продемонстрировали слабую корреляцию по этому показателю.

До сих пор остаются вопросы о том, что вызывает изменения в размере человеческого мозга. Результаты показывают, что климат не объясняет все эволюционные изменения, хотя и оказывает значительное влияние. По словам Стайбела, факторы экосистемы, такие как хищничество, косвенные климатические эффекты (растительность, чистая первичная продуктивность и т.п.) и неклиматические факторы типа культуры и технологий могут способствовать изменению размера мозга. Тема нуждается в дальнейшем, более глубоком изучении.

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