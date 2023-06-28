Климатическая система Земли 'сошла с ума': изменения в движении потоков испугали ученых

Ученые-климатологи забили тревогу. Потоки воздуха, обвивающие нашу планету, изменились до неузнаваемости, и это может иметь катастрофические последствия уже в ближайшем будущем.

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Как пишет издание Science Alert, некоторые сравнивают рисунок этих потоков с хаотическими мазками на картинах Винсента Ван Гога. Так южная часть потока воздуха, дувшего над Северной Америкой, полностью распалась и ныне находится в ловушке интенсивного завихрения, что приводит к невиданной ранее жаре.

Несмотря на то, что для воздушных потоков над поверхностью Земли нормально останавливаться, разделяться, рекомбинироваться и иногда двигаться в обратном направлении, в общей тенденции они имеют достаточно выраженное направление. На больших расстояниях воздух над нашей планетой имеет направление с запада на восток.

Но то, что учёные фиксируют сейчас, не похоже ни на что из зафиксированного ранее. "Когда я смотрю на этот струйный поток, на ум приходит слово "безумие", — написал в Твиттере главный метеоролог местной новостной станции Флориды Джефф Берарделли. По его словам, нынешняя конфигурация вместе с глобальными потеплением создает над Америкой тепловой купол и провоцирует жару, которая поражает даже экспертов.

Берарделли ответил учёный-климатолог и писатель, профессор Майкл Э. Манн. Он уже много лет изучает поведение потоков воздуха и заявил, что редко видел столь разбалансированную конфигурацию.

Известно, что струйные потоки иногда блокируются, задерживая погодные системы в определенных регионах на несколько дней подряд. Но недавние данные свидетельствуют о том, что изменение климата может делать эти явления более продолжительными за счет замедления воздушных течений. Из-за этого они распадаются и вызывают хаотичные погодные явления.

Тому что сейчас наблюдают в Северной Америке, способствует не только изменение климата. Свою лепту, судя по всему, вносит и феномен Эль-Ниньо.

Если взглянуть на карты струйных течений до измененияй и современные, отличия может увидеть даже не специалист. Так профессор Манн описал нынешние потоки над Северной Америкой как "медленные и шаткие", что, вероятно, является результатом изменения климата.

В прошлом году исследование показало, что повышение температуры в Арктике особенно ослабляет струйные течения в Северном полушарии. А из-за влияния Эль-Ниньо изменилась также широта, над которой проходят пути этих течений. В результате южные регионы США оказались под тепловым куполом с центром в Мексике.

Это явление уже повлекло за собой массовую гибель птиц. Также на юге США произошли повсеместные отключения электроэнергии. Температурные рекорды, которые сейчас фиксируют в этом географическом регионе, бьют предыдущие с большим отрывом. И нет никаких признаков того, что волна тепла закончится в ближайшее время. Некоторые эксперты полагают, что купол может простоять до июля.

В прошлом аномальные воздушные потоки в атмосфере Земли совпадали по времени с экстремальными погодными явлениями как в Северном, так и в Южном полушариях, хотя обычно не в обоих одновременно. А сейчас исследователи наблюдают тепловой купол над Северной Америкой и в то же время аномально влажную погоду, которую потоки принесли в некоторые регионы Австралии. Между тем сезон ураганов в Атлантике начинается на несколько месяцев раньше обычного.

Все это сопровождается беспрецедентным повышением температуры мирового океана. Ученые уверены, что в ближайшее время она не нормализуется. Это уже вызвало массовую гибель рыб и отравление морских млекопитающих.

"Теперь ясно, что климатическая система Земли вышла из строя, и мы должны быть очень озабочены", – объяснил географ-эколог Центрального университета Квинсленда Стив Тертон. Ученые предупреждают, что климатический кризис больше не является проблемой будущего – мы уже ощущаем на себе его влияние.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые уже предупредили – Арктика может потерять весь свой лед гораздо раньше, чем показывали предварительные расчеты.

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