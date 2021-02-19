Исторические фото ровера Perseverance с Марса спровоцировали флешмоб

Первые фотографии марсохода NASA Perseverance ("Настойчивость"), которые он прислал после успешного приземления в кратере Эзеро на Марсе, спровоцировали флешмоб в сети.

Пользователи из разных уголков мира превратили исторические снимки на смешные мемы, пишет "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как известно, вход в атмосферу, сброс скорости и посадка ровера происходили в автоматическом режиме и продолжались лишь 7 минут, которые разработчики уже назвали "семью минутами ужаса".

Радиосигналы достигают Земли с задержкой в 11 минут, поэтому все это время все, кто наблюдал за миссией, не знали, что происходит с Perseverance. Однако последняя закончилась успешно и стала поводом гордости для ее организаторов.

А вот обычные люди решили подшутить над первыми черно-белыми кадрами от Перси (так изобретатели называют Perseverance), которые он отправил на Землю с "красной планеты".

После посадки ровер отчитался: "Настойчивость приведет вас куда угодно" и под этими историческими фотографиями креативные пользователи Twitter начали делиться своим творчеством.

Напомним: вечером 18 февраля Perseverance, несущий на себе беспилотный вертолет Ingenuity, успешно высадился на Марс. Вся его посадочная операция заняла семь минут, десантный модуль вошел в атмосферу в 22:48.

Позже марсоход также прислал на Землю первый снимок поверхности "красной планеты", сделанный после посадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, поисковая система Google поздравила Perseverance с успешным приземлением на Марс, которую тот совершил 18 февраля.