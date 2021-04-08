Исследователи назвали еще одно качество величайшего в мире любовника Казановы

Джакомо Казанова, которий считается величайшим в мире любовником, также неплохо разбирался в медицине.

Как пишет The Times, свежий анализ мемуаров Казановы показывает, что он – неудавшийся доктор, медицинские наблюдения которого дают уникальное представление о здравоохранении XVIII века.

По словам психиатра и историка Лизетты Ловетт, сочинения Казановы давно зачитывали до дыр из-за скандальных рассказов о сексуальных победах, но их не рассматривали как кладезь информации о заболеваниях в прошлом, о методах лечения и об отношении к здоровью.

"История моей жизни" Казановы, написанная в 1790-х годах, не только содержит описания венерических заболеваний, наличие коих можно было бы ожидать у человека, который, по его утверждениям, переспал с более чем 130 любовницами. В мемуарах также задокументирован спектр болезней, травм и методов лечения, с которыми он столкнулся во время путешествий по Европе, где он становился доверенным лицом людей всех рангов, от принцев до проституток. Случаи, которые он описывает, варьируются от травм на дуэлях до оспы, чумы и геморроя", – говорится в статье.

Ловетт отмечает, что юношеское стремление Казановы изучать медицину в Падуе было пресечено его матерью и опекуном. Тем не менее, на протяжении всей жизни он сохранял интерес к этому предмету, в том числе к чтению медицинских учебников.

"К взрослому Казанове женщины, включая друзей и любовниц, обращались за советом и практической помощью в решении разнообразных проблем, от прыщей до нежелательной беременности. Пытаясь помочь им, Казанова демонстрировал добрые качества и сочувствие, которых не хватает в изображениях Казановы-распутника", – подчеркивает исследовательница.

Но во многих случаях, описанных Казановой, он помочь не мог. Он припоминает, как венецианская куртизанка Ансилла, любовница английского дипломата, умерла после того, как третичный сифилис съел ей нос и половину ее прекрасного лица. Казанове повезло, и его собственные эпизоды венерических заболеваний не развились до такой степени.

"Хотя Казанова считал, что популярные, ныне дискредитированные методы лечения, такие как кровопускание и ртуть, могут быть эффективными при определенных обстоятельствах, он также признавал опасность их использования в качестве панацеи. Согласно его мемуарам, интуитивное понимание позволило ему в возрасте 21 года спасти жизнь венецианского сенатора, удалив токсичные ртутные пластыри, которые врач наложил себе на грудь после инсульта", – идет речь в публикации.

Ловетт полагает, что Казанова был чрезвычайно умным человеком – это то, о чем люди действительно не знают в наши дни, потому что он окутан стереотипами вокруг своих сексуальных интересов.

"Поскольку он так много перемещался – не только в географическом плане, но и в плане социальных классов, с которыми взаимодействовал, это дало ему понимание болезней и медицины, которого не хватало многим людям", – пишет она.

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