Дослідники назвали ще одну рису найвидатнішого у світі коханця Казанови

Джакомо Казанова, котрого вважають найвидатнішим у світі коханцем, також непогано розбирався в медицині.

Як пише The Times, свіжий аналіз мемуарів Казанови показує, що він – невдатний лікар, медичні спостереження якого дають унікальне уявлення про охорону здоров'я XVIII століття.

За словами психіатра й історика Лізетти Ловетт, твори Казанови давно зачитували до дірок через скандальні оповідання про сексуальні перемоги, але їх не розглядали як джерело інформації про захворювання в минулому, про методи лікування і про ставлення до здоров'я.

"Історія мого життя" Казанови, написана в 1790-х роках, не тільки містить описи венеричних захворювань, наявність яких можна було б очікувати у людини, яка, за її твердженнями, переспала з більш ніж 130 коханками. У мемуарах також задокументовано спектр хвороб, травм і методів лікування, з якими він зіткнувся під час подорожей по Європі, де він ставав довіреною особою людей усіх рангів, від принців до повій. Випадки, які він описує, варіюються від травм на дуелях до віспи, чуми і геморою", – ідеться в статті.

Ловетт зазначає, що юнацьке прагнення Казанови вивчати медицину в Падуї було припинено його матір'ю і опікуном. Тим не менш, протягом усього життя він зберігав інтерес до цього предмета, зокрема до читання медичних підручників.

"До дорослого Казанови жінки, включно з друзями й коханками, зверталися по пораду і практичну допомогу у вирішенні різноманітних проблем, від прищів до небажаної вагітності. Намагаючись допомогти їм, Казанова демонстрував добрі риси і співчуття, яких не вистачає в зображеннях Казанови-розпусника", – підкреслює дослідниця.

Але в багатьох випадках, описаних Казановою, він допомогти не міг. Він згадує, як венеціанська куртизанка Ансілла, коханка англійського дипломата, померла після того, як третинний сифіліс з'їв їй ніс і половину її прекрасного обличчя. Казанові пощастило, і його власні епізоди венеричних захворювань не розвинулися до такої міри.

"Хоча Казанова вважав, що популярні, нині дискредитовані методи лікування, такі як кровопускання і ртуть, можуть бути ефективними за певних обставин, він також визнавав небезпеку їхнього використання як панацеї. Згідно з його мемуарами, інтуїтивне розуміння дозволило йому у віці 21 року врятувати життя венеціанського сенатора, видаливши токсичні ртутні пластирі, які лікар наклав собі на груди після інсульту", – йдеться в публікації.

Ловетт вважає, що Казанова був надзвичайно розумною людиною – це те, про що люди дійсно не знають у наші дні, тому що він оповитий стереотипами навколо своїх сексуальних інтересів.

"Оскільки він так багато переміщався – не тільки в географічному плані, але і в плані соціальних класів, з якими взаємодіяв, це дало йому розуміння хвороб та медицини, якого не вистачало багатьом людям", – пише вона.

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