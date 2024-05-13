Играл в шахматы силой ума. Первый пациент с мозговым чипом столкнулся с проблемой после операции

Парализованный Ноланд Арбо, первым получивший мозговой имплантант от компании Илона Маска Neuralink, столкнулся с проблемами после операции. Через несколько недель после удачной процедуры часть "нитей" импланта отошла от мозга пациента.

Это привело к потере информации, и Neuralink пришлось извлекать некоторые электроды из мозга и улучшать интерфейс, пишет Metro. В результате передача данных стала более быстрой и точной.

Недавно Маск перепостил видео со своим пациентом, подписав его так: "Прямая трансляция Neuralink, демонстрирующая "телепатию" – управление компьютером и видеоиграми только силой мысли".

Искусственный мозг

В начале этого года 29-летний Ноланд выдержал операцию, от которой умирали обезьяны и другие животные. Пациент не только выжил, но и начал успешно использовать потенциал мозга – играть в шахматы и другие онлайн игры. С момента имплантации прошло более 100 дней.

"Видите этот курсор на экране? Это все я... это все сила моего мозга", – сказал Ноланд, сравнив это с использованием силы, как в фильме "Звездные войны".

"Мне ужасно посчастливилось быть частью этого. Ведь каждый день мы учимся чему-то новому", – добавил мужчина.

Восемь лет назад Ноланд пережил аварию на дороге, после чего остался парализован ниже плеч.

Мужчина играл в шахматы еще во время работы в детском лагере в Техасе в 2016 году. Теперь пациент получил возможность вспомнить навыки, да еще без посторонней помощи и в удобном для себя положении, с чем раньше возникали проблемы.

Как вживляют имплант?

Мозговой чип Neuralink работает с помощью робота, помещающего имплантат в участок мозга, контролирующий движение.

Во время данной операции удаляется небольшой кусок черепа и электроды подключаются от чипа к определенным участкам мозга. Затем робот зашивает все видимые отверстия, так что единственным видимым шрамом остается крохотный разрез.

По словам Маска, вся процедура занимает всего 30 минут, и пациенты могут вернуться домой в тот же день.

В столь сложной процедуре не обошлось и без скандалов. Способ тестировали на тысячах животных, в частности обезьянах, свиньях и овцах. Сообщается, что компания Neuralink ответственна за смерть 1500 животных, в том числе овец и свиней.

Ранее OBOZ.UA писал о серьезных проблемах, с которыми столкнулся стартап Илона Маска Neuralink.

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