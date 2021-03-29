Hubble сделал фото туманности после взрыва сверхновой звезды

Космический телескоп Hubble сделал новое изображение туманности Вуаль. Космический объект образовался после вспышки сверхновой звезды около 10 тысяч лет назад.

На новом фото можно рассмотреть мельчайшие детали тонких нитей туманности и нитей ионизированного газа.

Чтобы создать красочное изображение телескоп Hubble пропустил снимок через пять различных фильтров. Новые методы постобработки позволили дополнительно улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода (показано синим цветом), ионизированного водорода и ионизированного азота (красный цвет).

Туманность Вуаль находится примерно в 2100 световых годах от Земли в созвездии Лебедя, что делает ее относительно близким соседом с астрономической точки зрения. На опубликованном снимке была запечатлена только небольшая часть туманности.Как сообщал OBOZREVATEL, телескоп Hubble сделал фото планетарной туманности Abell 78, что находится на расстоянии 5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Лебедя.