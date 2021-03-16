Hubble сделал фото редкой туманности в созвездии Лебедя

Космический телескоп Hubble сделал фото планетарной туманности Abell 78, что находится на расстоянии 5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

Как сообщает сайт Европейского космического агентства, диаметр космического объекта составляет примерно 3 световых года.

Отмечается, что Abell 78 представляет собой необычный тип планетарной туманности. Ученые пояснили, что после исчерпания ядерного топлива в своих ядрах звезды с массой примерно от 0,8 до 8 масс нашего Солнца коллапсируют, образуя плотные и горячие белые карликовые звезды.

Астрономы указали, когда происходит этот процесс, умирающая звезда как бы сбрасывает свои внешние слои материала, образуя сложное облако газа и пыли, известное как планетарная туманность. Это явление не редкость, и планетарные туманности являются популярным объектом внимания астрофотографов из-за их красивой и сложной формы. Однако некоторые из них, такие как Abell 78, являются результатом так называемой "рожденной свыше" звезды.

Несмотря на то, что ядро ​​звезды перестало сжигать водород и гелий, термоядерный взрыв на ее поверхности выбрасывает полученное вещество с высокой скоростью. Этот выброс сотрясает и сметает вещество старой туманности, образуя волокна и неправильную оболочку вокруг центральной звезды, которую можно увидеть на этом фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрономы разгадали тайну происхождения "ушей" Галактики.