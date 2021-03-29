Hubble зробив фото туманності після вибуху наднової зірки

Космічний телескоп Hubble зробив нове зображення туманності Вуаль. Космічний об'єкт утворився після спалаху наднової зірки близько 10 тисяч років тому.

На новому фото можна розглянути найдрібніші деталі тонких ниток туманності і ниток іонізованого газу.

Щоб створити барвисте зображення, телескоп Hubble пропустив знімок через п'ять різних фільтрів. Нові методи постобробки дозволили додатково поліпшити деталізацію викидів двічі іонізованого кисню (показано синім кольором), іонізованого водню та іонізованого азоту (червоний колір).

Туманність Вуаль розташована приблизно за 2100 світлових років від Землі в сузір'ї Лебедя, що робить її відносно близьким сусідом з астрономічного погляду. На опублікованому знімку було відображено тільки невелику частину туманності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телескоп Hubble зробив фото планетарної туманності Abell 78, що розташована на відстані 5 тисяч світлових років від Землі в сузір'ї Лебедя.