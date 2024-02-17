Групп крови больше, чем четыре, а сердца женщин бьются быстрее: пять поразительных фактов о человеческом теле

В течение всего своего существования человечество пытается постичь тайны мироздания и Вселенной – и до сих пор находится на пути открытий и поиска разгадок об окружающем нас мире. Но не менее загадочным остается для нас и то, как устроены наши собственные тела.

Большинство людей даже не подозревают о многих свойствах своего тела. OBOZ.UA собрал пять удивительных фактов о человеческом организме, о которых вы не знали.

1. Мы видим мир перевернутым

На самом деле тот факт, что глаза человека видят мир перевернутым, доказал физик Рене Декарт ещё в XVII веке. Он провел экспертимент: спроецировал на бумажный экран изображение из вырезанного бычьего глаза. Оно оказалось перевёрнутым — в соответствии со всеми законами физики.

Причина этого явления заключается в том, что свет преломляется при проходе через роговицу и хрусталик, так что проекция видимого объекта оказывается повёрнутой.

Но мы воспринимаем окружающее в привычном нам виде, а не вверх тормашками благодаря нашему мозгу: именно от переворачивает картинку обратно, делая её соответствующей реальности, а заодно – "склеивает" изображения с двух сетчаток в одно.

Эту особенность мозга человека доказал в конце 19 века психолог Джордж Стрэттон. В качестве эксперимента он в течение восьми дней носил специальные очки, переворачивающие изображение. Уже на пятый день его мозг просто перестал корректировать картинку, и Стрэттон снова стал видеть мир нормально. Правда, на то, чтобы его мозг привык к тому, что эксперимент прекратился, понадобилось некоторое время.

2. В каждом человеке обитают три килограмма бактерий

Ученые установили, что количество бактерий, живущих в организме человека, в три раза превосходит число его собственных клеток. Правда, в сравнении с тем, сколько весит тело, они достаточно малы: в организме человека ростом 170 м и весом 70 кг бактерий наберется от 1 до 3 кг.

Кроме бактерий в нашем организме живут также археи, грибы, протисты и вирусы. Часть из них помогают нам жить: участвуют в пищеварении и защищают от болезнетворных организмов и вредных веществ. Часть – существуют, не докучая нам. А предназначение и роль еще части до сих пор остается загадкой.

3. Только четыре группы крови – заблуждение

Общепринятым считается мнение о существовании четырех групп крови. Первая (0) — примерно у 48% населения, вторая (А) — у 36%, третья (B) — у 11% и четвёртая (AB) — у 5%.

Однако на самом деле это не совсем так: в мире, по подсчетам Международного общества переливания крови, существует 29 групп крови.

Вычленение традиционных четырех групп происходит по антигенам AB0 и Rhesus. Однако есть и другие факторы различий. Многие из них названы в честь пациентов, у которых впервые были обнаружены соответствующие антитела. И ученые предполагают, что это не предел – и новые открытия вполне возможны.

4. Женские сердца бьются быстрее

Сердце женщины бьется 78–82 раза в минуту, тогда как у мужчин частота сердцебиения составляет примерно 70–72 раз в минуту.

Причина такого различия заключается в том, что женские половые гормоны влияют на клетки миокарда, ускоряя их сокращение. Правда, подобная особенность работы сердца у женщин приводит к тому, что они чаще страдают от тахикардии и аритмии.

5. За день человек вырабатывает до 1,5 л слюны

Слюнные железы человека за день производят от двух до шести стаканов слюны — 0,5–1,5 литра. Не захлебнуться таким количеством жидкости нам удается только благодаря тому, что мы рефлекторно ее сглатываем.

Но во время сна человек еще не научился глотать. И тут на помощь приходит сам организм. Он просто уменьшает количество вырабатываемой слюны. Именно поэтому, проснувшись утром, мы как правило ощущаем сухость во рту.

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