Микроволновок и кардиостимуляторов могло не быть: пять ошибок ученых, которые стали революционными и изменили мир

Немало научных открытий были сделаны благодаря случайностям или ошибкам экспериментаторов. Именно так в современном мире появились кевлар, сахарин, микроволновки, кардиостимуляторы и даже пенициллин.

OBOZ.UA собрал информацию о пяти изобретениях, творцы которых поймали удачу за хвост и изменили мир.

Кевлар

Полипарафенилен-терефталамид, более известный как кевлар, создала американский химик польского происхождения Стефани Кволек.

В 1965 году она работала в DuPont. Эта компания хотела получить новый полимер – легкий и прочный одновременно, чтобы использовать его в автомобильных шинах.

Кволек провела не один эксперимент и обнаружила особое образование цепочек молекул, которое было исключительно прочным и жестким. Однако полученный раствор был странным, мутным и водянистым. Другие ученые могли бы выбросить "неудачный" материал. Инженер-прядильщик категорически отказался заливать этот раствор в машину, боясь испортить ее. Стефани с большим трудом уговорила его на эксперимент.

Полученная нить оказалась в пять раз прочнее стали, а ее характеристики удивили даже Кволек. Она сперва предположила, что прибор сломался – столь высокими были цифры.

К 1971 году новое волокно прошло дополнительные испытания, усовершенствования и было представлено миру как кевлар.

Сахарин

Немецкий химик Константин Фальберг сделал свое абсолютно случайное открытие в 1879 году.

Ученый, который трудился над производными каменноугольной смолы, заметил, что его еда стала странно сладкой. Он предположил, что вкус связан с соединением сульфимида бензойной кислоты, над которым он работал перед этим.

Уже через пять лет было начато промышленное производство сахарина – вещества в 700 раз слаще сахара с меньшей калорийностью. Он маркируется как Е 954 и разрешен к применению во всех продуктах питания в более чем 90 странах мира.

Микроволновая печь

Американский инженер и изобретатель Перси Спенсер работал в компании Raytheon, подрядчике Министерства обороны США, и в 1945-м сделал знаковое для себя открытие.

Он заметил, что СВЧ-излучение способно нагревать предметы. Родилось несколько легенд, как именно он это сделал. По одной из версий, он заметил, как нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон. Другая версия связана с тем, что Спенсер очень любил сладости и шоколадный батончик, оставленный в его кармане, растаял, когда ученый стоял перед активным радаром.

Заявка на патент на микроволновую печь была подана 8 октября 1945 года. Производитель назвал ее Radarange.

Имплантируемый кардиостимулятор

Американский инженер Уилсон Грэйтбатч разработал внутренний кардиостимулятор в 1956 году. Перед этим он работал над созданием устройства для Научно-исследовательского института хронических заболеваний, которое должно было записывать сердечный ритм.

Ученый случайно вставил в свой экспериментальный аппарат неподходящий резистор и заметил, что вместо записи машина начала выдавать нерегулярный импульс. Так у него возникла идея разработать другой прибор, который бы производил регулярные небольшие импульсы и тем самым стимулировал бы больное человеческое сердце.

В 1961 году лицензия на устройство была предоставлена ​​Medtronic, компании из Миннеаполиса (США), которая разработала внешний кардиостимулятор

Пенициллин

Резкий рост средней продолжительности жизни в XX веке обязан именно пенициллину. Благодаря этому антимикробному веществу врачи смогли лечить такие тяжелые заболевания, как бактериальный эндокардит, менингит, пневмококковая пневмония, гонорея, сифилис.

Шотландский врач и микробиолог Александр Флеминг открыл первый в истории антибиотик случайно. Говорят, он не всегда идеально мыл лабораторные приборы, как того требовала инструкция.

Однажды, вернувшись из двухнедельного отпуска, ученый обнаружил, что на загрязненной чашке Петри с бактериями Staphylococcus aureus образовалась плесень. Изучив плесень, он заметил, что стафилококков вокруг плесневых грибов стали прозрачными из-за разрушения клеток.

Исследования Флеминга продолжили его коллеги Говард Флори и Эрнст Чейн из Оксфордского университета. Именно им приписывают разработку пенициллина для использования в качестве лекарства на мышах.

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