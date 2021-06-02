Google оцифровал часть мозга человека. Фото и видео
Компания Google вместе с учеными Гарвардской лаборатории Лихтмана оцифровали один кубический миллиметр ткани коры головного мозга. В итоге получился объем памяти в 1,4 петабайта, то есть более 700 жестких дисков с объемом памяти в 2 Гб.
В своей работе ученые разделили ткань мозга человека на 5300 секций толщиной 30 нм. Изображения, полученные путем сканирования каждого слоя, были переданы Google для формирования цифрового 3D-изображения, сообщает 9to5google.
В результате были получены 225 миллионов 2D-изображений. При помощи программ и специального алгоритма была создана 3D-модель, объем которой составил 1,4 петабайта.
Отмечается, что для изучения была взята часть мозга пациента, который страдает от эпилепсии. Детальное изучение "карты" мозга, по мнению ученых, позволит изучать природу его заболеваний и бороться с ними на ранних стадиях.
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