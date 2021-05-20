Google научит смартфоны распознавать болезни

Компания Google показала новый сервис, который сможет при помощи смартфонов распознавать болезни кожи. Камеры устройств будут делать фото проблемного участка кожи, чтобы получить предварительный диагноз.

Как сообщает пресс-служба компании, данная технология использует нейронные сети, распознавая заболевания кожи, волос и ногтей еще до профилактического визита к врачу.

Программа также будет задавать уточняющие вопросы для подтверждения дополнительных симптомов. Такая информация поможет искусственному интеллекту дать более точное заключение.

В Google отметили, что в их базе данных уже есть паттерны около 280 дерматологических состояний. При этом в компании подчеркнули, что все равно нужно посещать врачей для полного диагноза.

По плану, новый сервис по диагностике запустят до конца 2021 года. Приложение должно пройти сертификацию на территории США. Представители Google отметили, что в перспективе планируется выпуск аналогичных сервисов для предварительной диагностики рака груди и туберкулеза.

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