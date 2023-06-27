Если исчезнут все люди: какой станет безлюдная Земля за год одиночества

Если люди внезапно и без причины исчезнут с планеты Земля, вероятнее всего, уже через год она превратится в королевство животных и растений. Но города, дороги и другая инфраструктура, за редкими исключениями, будет существовать почти в том же виде.

Видео дня

Об этом в статье для The Conversation написал доцент кафедры общественного и регионального планирования, городского дизайна, Университет штата Айова Карлтон Басмаджян.

Тишина и пыль

По его словам, первое, чем поразит Земля без людей – это тишина. Если бы кто-нибудь попал на такую осиротевшую планету, он бы сразу осознал, насколько много шума на самом деле создают люди.

"Если бы люди просто исчезли, и вы могли бы вернуться на Землю, чтобы увидеть, что произошло через год, первое, что вы бы заметили, было бы не глазами. А ушами. Мир был бы тихим", – написал он.

Басмаджян объяснил, что все, созданное людьми, наполняет мир шумом, который не прекращается ни на мгновение. Речь идет не только о разнообразном транспорте и заводах, но даже зданиях, построенных людьми.

Второе, что бросалось бы в глаза, это то, что небо стало бы голубее, а воздух – чище, ведь прекратили бы работу всех заводы, годами загрязняющие атмосферу Земли.

"Ветер и дождь вычистили бы поверхность Земли; весь смог и пыль, которую создает человек, исчезли бы", – убежден он.

Исчезло бы также электричество, ведь некому обслуживать и подпитывать электростанции.

Кроме того, вы, скорее всего, не обнаружили бы ни капли воды в кране. Басмаджян предполагает, что большинство подземных труб не выдержали бы зимы, поскольку стоячая вода замерзла бы в них и привела бы к разрывам. Да и водопроводы не работают сами собой, так что так или иначе, централизованное водоснабжение осталось в прошлом.

Ученый объясняет, что если бы вы вернулись домой, то были бы удивлены тому, сколько пыли там собралось за год. В реальной жизни мы не замечаем пыль, поскольку ее постоянно разносят вентиляторы, системы кондиционирования и даже сквозняки в квартире или доме. Сами люди также "разгоняют" пыль (даже когда просто ходят), не давая ей скапливаться на всех поверхностях.

Королевство животных и растений

Растения станут одним из господствующих видов на Земле, ведь единственную угрозу им будут представлять разве что животные – настоящий господствующий вид. Через год трава не только достигнет максимальных своих размеров, но и позволит укорениться сорнякам, которые будут везде.

В городах могут появиться и невиданные ранее растения и деревья, ведь никто больше не будет контролировать их распространение.

Кроме неслыханной тишины, вероятно, будет постоянный звук, природа которого станет понятна не сразу. Речь идет об ордах насекомых, которые без вмешательства людей расплодятся как никогда раньше.

На улицах было бы очень много небольших зверей. Первыми, по мнению Басмаджяна, осмелились бы мыши, сурки, еноты, лисы и другие. Большие лесные животные осмелели бы и пришли в большие города несколько позже.

Необычайно изменилась бы и земная ночь, ведь единственным источником света теперь были бы Луна и звезды, которых на чистом и темном небе стало бы гораздо больше. Также значительно оживились бы и ночные животные.

Домашние животные – такие как коровы – стали бы добычей для медведей и волков, а кошки и собаки – одичали бы.

Конец всего

Среди отрицательных моментов – естественные пожары. Поскольку никто теперь не будет контролировать их распространение, пожары, вызванные ударами молний, будут возникать чаще и продолжаться дольше, пока не выгорят самостоятельно.

Бетонная же инфраструктура, как убежден ученый, выглядела бы примерно так же. Дороги, шоссе, мосты и здания стали бы трескаться в результате движения земной поверхности примерно через 10 лет, а разрушаться – еще позже. Впоследствии просто через асфальт могли бы прорасти травы и даже деревья.

Металлическая инфраструктура – такая как мосты, медленно бы ржавела, но могла бы устоять достаточно продолжительное время, а в некоторых ситуация и столетие.

Дамбы, которые люди построили на реках и ручьях мира, размылись бы.

Сельскохозяйственные угодья тоже вернулись бы под власть природы. Поля, где выращивались кукуруза, картофель или помидоры, были бы захвачены дикими растениями.

Если же говорить о более далекой перспективе, то, по словам Басмаджяна, признаки сегодняшнего мира были бы едва узнаваемы через тысячу. Кое-где могли бы остаться какие-то здания, но это было бы только случайной удачей.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что будет, когда вращение Земли ускорится.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.