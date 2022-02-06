Древний сверхмощный солнечный шторм озадачил ученых: человечество было бы бессильно

Около 9200 лет назад Земля испытала влияние мощнейшего солнечного шторма. Ученым удалось узнать об этом благодаря образцам льда, которые извлекли из глубин под Гренландией и Антарктидой, ведь природное явление было настолько сильным, что оставило на нем следы.

О поразительном открытии и его возможных последствиях для человечества, рассказало издание Live Science. Согласно результатам исследований, ученым удалось узнать, что это явление можно считать одной из мощнейших вспышек на Солнце. Если бы подобное повторилось в наши дни – большинство современной техники, особенно системы связи, вышли бы из строя.

Но больше всего специалистов удивило то, что это произошло в самый неожиданный период – 11-летний цикл наименьшей солнечной активности. Исследователи объясняют, что в такие периоды затишья вспышки происходят гораздо реже. Этот факт не только шокирует, но и пугает ученых, ведь подобное природное явление может повториться в тот момент, когда мы этого не ожидаем.

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Другими словами, человечество может быть просто не готово к следующему солнечному шторму такой силы, а это будет иметь катастрофические последствия для инфраструктуры целой планеты.

Следует отметить, что солнечные штормы образуются, когда линии магнитного поля в солнечной короне "запутываются", а затем резко становятся на привычную позицию. Подобное магнитное переподключение может провоцировать выбросы значительного количества потоков плазмы и вызвать колебания в магнитном поле, известные под названием КВМ – коронарные выбросы массы.

Достаточно мощный КВМ может сжать магнитное поле Земли, вызывая геомагнитную бурю. Если даже слабый шторм может повредить спутники и препятствовать радиосвязи, мощная буря может вызвать отключение энергоснабжения по всему миру, и спровоцировать значительные разрушения в системах электросетей.

Следует отметить, что подобное уже происходило в 2003 году во время "Хэллоуинской бури", когда вышеупомянутые последствия были замечены по всей планете. Однако больше всего беспокоит исследователей вероятность того, что шторм может причинить неисправимый ущерб подводным интернет-кабелям.

Это станет настоящим апокалипсисом для человечества, ведь большинство населения планеты может остаться без связи на несколько месяцев. Трудно оценить ущерб в экономической и социальной сфере, который может спровоцировать мощный всплеск на Солнце.

Годы наблюдений показали, что КВМ достигают пика своей мощности каждые 11 лет, когда звезда входит в естественную фазу своей наибольшей активности. К счастью, спутники могут наблюдать за солнечными всплесками, поэтому существует вероятность, что человечество может подготовиться и уменьшить вред в случае очередного сверхмощного шторма.

Однако искать следы древних солнечных штормов исследователям приходится на Земле, а именно проводить настоящую детективную работу по поиску особых частиц, называемых космогенными радионуклидами.

Исследователи разъясняют, что эти радиоактивные изотопы образуются при столкновении заряженных солнечных частиц с элементами в атмосфере Земли. Они могут оставлять след в таких природных "записях" как кольца деревьев и ледяные керны – цилиндрический столбик, получаемый при бурении скважин во льду.

Удивительное открытие было сделано учеными при исследовании кернов в Антарктиде и Гренландии. В них был обнаружен значительный всплеск радионуклидов бериллия-10 и хлора-36, возрастом около 9200 лет, что свидетельствует о том, что наша планета была охвачена мощной солнечной бурей.

Дальнейший анализ кернов показал, что буря была особенно сильной – возможно, наравне с самой мощной из когда-либо обнаруженных солнечных бурь, которая произошла во время солнечного максимума между 775 годом до нашей эры и 774 годом до нашей эры.

То, что недавно обнаруженная буря произошла во время солнечного минимума, когда магнитная активность на Солнце должна быть низкой, озадачило и встревожило авторов исследования.

Последующие исследования будут направлены на то, чтобы установить, существуют ли еще свидетельства подобных сверхмощных штормов в кернах на нашей планете и определение возможной закономерности возникновения этого экстремального природного явления.

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