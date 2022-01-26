Украинцев предупредили о двойном ударе магнитных бурь в феврале: когда будет и как подготовиться

В феврале 2022 года планету дважды будут накрывать магнитные бури красного уровня. Пиковые дни активности магнитосферы ожидаются 4 и 11 февраля, поэтому у метеочувствительных может в эти дни ухудшиться самочувствие.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, наиболее сильные колебания в течение месяца ожидаются 4 и 11 февраля. Также ожидается, что 10 и 12 февраля магнитосфера будет возбужденной.

В указанные периоды пожилые люди, метеочувствительные и лица с хроническими заболеваниями могут почувствовать дискомфорт и ухудшение самочувствия.

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Как уже писал OBOZREVATEL, 4 февраля буря достигнет уровня G1 – Кр 5, но уже на следующий день пойдет на убыль. Однако с четверга, 10 февраля, в магнитосфере начнут усугубляться колебания. 11 февраля они достигнут своего пика, который составит уровень G1 – Кр 5.

Эксперты предупреждают, что дискомфорт может ощущаться еще 12 числа, но в воскресенье, 13 февраля, уровень активности геомагнитного поля должен стремительно снизиться.

Стоит отметить, что по прогнозам Space Weather Prediction Center, активность геомагнитного поля ожидается на нестабильном уровне с 4 по 5 февраля, а также в активные всплески в период с 10 по 12 января.

Как отмечают специалисты, магнитные бури даже средней мощности могут негативно отразиться на самочувствии человека. А бури красного уровня, такая ожидается 4 и 11 февраля, настолько мощны, что способны провоцировать проблемы с электротехникой и связью.

К наиболее распространенным проявлениям этого явления относят:

Головокружение и головные боли.

Расстройства сна.

Проблемы с концентрацией внимания и состояние апатии.

Раздражительность.

Проблемы с давлением.

Обострение хронических заболеваний.

Ломота в теле, а также боли в местах переломов и суставах.

Отсутствие аппетита и тошнота.

Чувство слабости.

Как пояснил в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL врач-невролог, рефлексотерапевт Виктор Мацишин, существуют способы поддержать свой организм и значительно снизить влияние магнитной бури на свое самочувствие.

Прежде всего, необходимо больше отдыхать – обеспечте себе полноценный сон, который будет длиться не менее 7-8 часов. Врач отметил, что в период активности геомагнитного поля, очень важно дать время на восстановление вашему организму.

Также во время магнитной бури следует снизить физические нагрузки и избегать эмоциональных потрясений. Однако не следует полностью отказываться от физических упражнений. Не будет лишним уделить 5-10 минутам зарядке. Интенсивные нагрузки лучше заменить прогулками на открытом воздухе.

Медик отметил, что необходимо следить за своим питанием. Необходимо сбалансировать свой рацион, а часы обеда расположить в период с 12 до 14 часов. Отмечается, что в этот период времени можно даже позволить себе достаточно калорийную пищу, но не стоит этим злоупотреблять.

Врач подчеркнул, что простое выполнение этих нескольких правил может создать "эффект зонтика". Организм сумеет существенно эффективнее сопротивляться отрицательному действию магнитных бурь, а самочувствие станет наименее зависимым от схожих явлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, рассчитывать на жаркую весну и лето жителям украинской столицы в 2022 году не стоит. Температуры этого сезона в Киеве будут не столь высокими.