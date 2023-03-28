Длиной всего 15 см: ученый заявил, что разгадал секрет скелета 'инопланетянина'

В 2003 году в чилийской пустыне Атакама нашли скелет крохотного создания, внешне похожего на инопланетянина. Скелет длиной примерно 15 сантиметров назвали "Ата".

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Многие годы ученые потратили на разгадку тайны. И, наконец, были опубликованы результаты исследования. Детали сообщило издание Ladbible.

"Ату" из-за очень странного внешнего вида долго считали инопланетным существом. Но недавно ученые заявили, что пора положить конец сомнительным теориям. Они выяснили происхождение останков.

Радиолог, проведя исследование, заявил, что кости "Аты" сходны по структуре и зрелости к костям шестилетнего ребенка. Но крошечный размер скелета и конусообразная форма черепа долго сбивали ученых с толку.

Сразу же активизировались сторонники теорий заговоров, которые громко заявляли, что "Ата" – несомненно внеземное существо, а человечество должно определить, каким образом оно попало на нашу планету".

Гарри Нолан, иммунолог из Стэнфордского университета в Пало-Альто, штат Калифорния, пришел к выводу, что ДНК "Аты" происходит от человека, а не от пришельца.

"Когда мы поняли, что это был человек, следующим шагом было понять, как он мог так выглядеть", – комментировал Нолан, имея в виду "инопланетную" внешность "Аты".

Геном "Аты" изучали исследователи из Стэнфорда и биологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Они обнаружили, что генетические мутации присутствовали в семи генах, связанных с ростом.

Нолан озвучил гипотезу, согласно которой именно генная мутация привела к столь серьезным аномалиям скелета. По его словам, скелет, вероятно, родился мертвым или умер сразу после рождения и точно принадлежит человеку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые из NASA озвучили теорию относительно того, почему пришельцы до сих пор не вышли на контакт с человечеством.

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