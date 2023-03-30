Черная дыра в далекой галактике развернулась, направив луч к Земле: озадачены даже физики

Черная дыра, находящаяся в галактике за 4 миллиона световых лет, неожиданно совершила разворот на 90 градусов, направив свою струю четко к Земле. Это явление озадачило земных физиков и астрономов, никогда не видевших столь поразительной смены.

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О своем наблюдении они рассказали в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of The Royal Astronomical Society. Подробности рассказывает LiveScience.

То, за чем наблюдали ученые – это активное ядро галактики (AGN), являющееся так называемой голодной черной дырой, выбрасывающей излучение со скоростью, близкой к свету. Такие черные дыры, находящиеся во многих галактиках, накапливают материю, выбрасывая мощные струи частиц высокой энергии, известные как релятивистские струи.

В зависимости от того, куда направлена такая струя, ученые классифицируют AGN. Когда релятивистский луч устремлен к Земле, такую AGN называют блазаром.

Далекая галактика PBC J2333.9-2343, когда впервые была открыта учеными, направляла свою струю перпендикулярно линии зрения с Земли. Однако после разворота на 90 градусов она теперь "целится" четко в Землю.

"Наша гипотеза заключалась в том, что релятивистская струя сверхмассивной черной дыры изменила свое направление, и чтобы подтвердить эту идею, нам пришлось провести много наблюдений", – рассказала главный автор исследования, астрофизик Лорена Эрнандес-Гарсия.

Чтобы убедиться в увиденном, Эрнандес-Гарсия и ее коллеги наблюдали за PBC J2333.9-2343 в почти всем электромагнитном спектре, от радиоволн до гамма-лучей. Их наблюдения подтвердили, что эта галактика имеет характеристики, типичные для блазаров: она светлела и тускнела, как блазар, и имела подобные струи.

Доказательством того, что струя изменила свое направление также стали так называемые лепестки – зоны, где струи AGN взаимодействуют с окружающим газом, оставляя свой след.

Что именно повлекло за собой такой большой сдвиг, пока неизвестно. Астрономы все еще работают над теорией, которая могла бы дать ответ на этот вопрос. Существует лишь предположение, что PBC J2333.9-2343 могла столкнуться с другой галактикой, изменив свою ориентацию в пространстве. Ученые планируют и дальше наблюдать за поведением этой галактики.

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