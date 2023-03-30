Больше Солнца в 30 млрд раз: ученые обнаружили одну из самых больших черных дыр во Вселенной

Вселенная скрывает еще много загадок, и вряд ли человечество сможет когда-нибудь их разгадать. Недавно ученые обнаружили самую большую черную дыру, которую когда-либо удалось зафиксировать.

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Ее размеры действительно впечатляют – она в 30 миллиардов раз больше Солнца. Детали сообщило издание AFP.

Джеймс Найтингейл, исследователь из Даремского университета Великобритании, заявил, что гравитационное линзирование помогло обнаружить черную дыру. Эта методика предполагает, что свет, исходящий из очень далекой галактики, словно растет в размерах и меняет форму, сгибаясь внутрь, показывая присутствие черной дыры.

Можно провести аналогию с лучом света, проходящего сквозь прозрачное стекло бокала.

Обнаруженная дыра существует на расстоянии более 2 миллиардов световых лет от Земли. Астрономы говорят, что найти ее – настоящая удача. Ученым повезло, что свет далекой галактики прошел близко от черной дыры.

Окончательных данных астрономы еще не получили, но, по предварительным подсчетам, черная дыра может оказаться самой большой из всех, которые когда-либо видело человечество.

"Гигантские черные дыры находятся в центре галактик. Они используют гравитационное тяготение огромной силы и поглощают звезды, как пылинки", – отметил Найтингейл.

С помощью гравитационного линзирования можно обнаружить черные дыры в 99% далеких недоступных человечеству галактиках.

Найтингейл подчеркнул, что Европейское космическое агентство во время миссии "Эвклид" откроет "новую большую эру для охотников за черными дырами", которых в ближайшие 6 лет могут обнаружить тысячи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о гигантской черной дыре-"беглеце", которая, по предварительным данным, выбросилась из собственной галактики и мчится сквозь космос.

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