Человечество уже нашло жизнь на Марсе, но могло случайно убить ее

Почти 50 лет назад человечество, вероятно, нашло жизнь на Марсе, но нечаянно убила ее. Причиной тому стала, как ни странно, земная вода.

Видео дня

Такое предположение в статье для Big Think озвучил профессор Центра астрономии и астрофизики Технического университета Берлина (Германия) Дирк Шульце-Макух. Он предполагает, что примитивные формы жизни были найдены аппаратом NASA "Викинг".

В середине 1970-х годов NASA отправило на поверхность Марса два посадочных аппарата "Викинг", оснащенных приборами, которые провели единственные на данный момент эксперименты по обнаружению жизни на другой планете.

"Результаты этих тестов были очень запутанными в то время и остаются такими до сих пор. Хотя некоторые из них – в частности, эксперимент с меченым высвобождением (проверявший микробный метаболизм) и эксперимент с пиролитическим высвобождением (проверявший органический синтез) – первоначально были положительными для выявления жизни", – отметил ученый.

Вместе с тем третий эксперимент – с газообменом – "не был таким положительным".

Шульце-Макух отмечает, что на борту "Викингов" также был прибор для обнаружения органических соединений, нашедший следы хлорированных органических веществ, которые в то время интерпретировались как результат загрязнения с Земли. Поэтому было принято считать, что проект "Викинг" не дал положительного результата по поводу наличия жизни на красной планете, или, в лучшем случае, был неубедительным.

Как отмечает профессор, с тех пор человечество продолжало исследовать Марс, и теперь мы точно знаем, что местные органические соединения действительно существуют на Марсе.

"Однако они находятся в хлорированной форме – не та, на которую рассчитывали ученые эпохи "Викингов" – и мы не знаем, являются ли они результатом биологических процессов или каких-либо абиотических химических реакций, не имеющих ничего общего с жизнью", – объясняет ученый.

Он также рассказывает, что в 1970-х годах "ученые имели очень слабое представление о марсианской среде" и считали, что добавление воды в чрезвычайно сухую марсианскую почву должно "побудить жизнь проявить себя". И, вероятно, в этом было большое заблуждение.

Шульце-Макух объясняет, что в чрезвычайно сухих местах на Земле, таких как чилийская пустыня Атакама, организмы эволюционируют, адаптируюсь к выживанию в среде обитания, которая становится более засушливой.

Среди таких организмов существуют микробы, обитающие исключительно в соляных породах, позволяющих им получать воду из влаги в воздухе.

"По этой причине микробы, обитающие внутри соляных скал в Атаками, вообще не нуждаются в дожде – лишь определенном количестве влаги в атмосфере", – объясняет профессор.

Он предполагает, что если на Марсе жизнь тоже существовала в похожей форме, то идея людей с добавлением воды могла привести к тому, что эта жизнь просто утонула бы.

"Это если бы инопланетный космический корабль нашел вас полумертвых в пустыне, и ваши потенциальные спасатели решили: "Людям нужна вода. Давайте положим человека посреди океана, чтобы спасти его! "Это бы тоже не сработало", – иронизирует ученый.

При этом он отмечает, что многие эксперименты "Викингов" включали нанесение воды на образцы почвы, что может объяснить получение загадочных результатов.

Он также добавил, что "Викинги" работали в экваториальном регионе Марса, где наблюдаются туманы, свидетельствующие о высокой влажности воздуха. Также там в почве много перекиси водорода и перхлоратов, которые способны образовывать воду непосредственно из влаги.

"В принципе, относительная влажность в утренние и вечерние часы была бы достаточно высокой, чтобы микробы могли впитывать влагу", – предполагает ученый.

Шульце-Макух добавляет, что если бы микробная жизнь на Марсе адаптировалась к перекиси водорода, это позволило бы ей не только получать воду из воздуха, но и позволяло бы поддерживать воду в жидком состоянии при минусовых марсианских температурах, предотвращая образование кристаллов льда, которые могли бы разорвать клетки.

"Если предположить, что коренная марсианская жизнь могла приспособиться к окружающей среде, включив перекись водорода в свои клетки, это может объяснить результаты "Викинга". Прибор, который использовался для обнаружения органических соединений, нагревал образцы почвы перед анализом. Если бы марсианские клетки содержали перекись водорода, это убило бы их. Более того, это привело бы к реакции перекиси водорода с какими-либо органическими молекулами вблизи с образованием большого количества углекислого газа – именно это и зафиксировал прибор", – отметил профессор.

Он отмечает, что для проверки этой гипотезы человечеству нужна новая миссия на Марс, которая будет иметь целью поиск жизни.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что в прошлом на Марсе могла существовать жизнь, но планета "совершила самоубийство".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.