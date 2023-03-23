Человечество ждет глобальный кризис: в ООН назвали регионы, где не будет воды

В ООН ошеломили прогнозом – человечеству грозит кризис мирового масштаба. Помимо таяния ледников, массового вымирания и катастрофических наводнений планета может столкнуться с дефицитом питьевой воды.

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За последние 40 лет уровень использования воды значительно вырос. Эта тенденция будет продолжаться и дальше, поэтому перед человечеством может встать проблема водного дефицита. Уже по состоянию на сегодняшний день миллиарды людей не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом говорится в докладе ООН.

Где не будет питьевой воды

Большая часть потребления водных ресурсов будет приходиться на развивающиеся страны – это страны Центральной Африки, Восточной Азии и отдельные районы Южной Америки. Но самая плохая ситуация будет там, где уже сейчас ощущается нехватка воды – в регионе Сахели и на Ближнем Востоке.

Нехватка питьевой воды из-за ее плохого качества

Все страны мира, независимо от уровня развития или доходов, должны принять меры по улучшению качества питьевой воды. В некоторых регионах ситуация катастрофическая из-за плохой очистки сточных вод, для других стран проблему составляют сельскохозяйственные стоки.

Авторы исследования отметили, что темпы решения проблемы очень низкие.

Глобальная катастрофа

Даже в 2023 году миллиарды людей не имеют доступа к качественной питьевой воде. Более 800 тысяч смертей ежегодно фиксируют из-за болезней, связанных с плохой водой и антисанитарией. Цифры могут и дальше расти впечатляющими темпами.

В ООН обнародовали данные, согласно которым в 2020 году более 26% людей (это примерно 2 миллиарда) не имеют доступа к чистой воде, а у 46% (3,6 млрд) отсутствуют надлежащие санитарные условия.

Ученые бьют тревогу: к 2050 году потребности в воде могут вырасти на 80%.

Для предотвращения новой глобальной катастрофы исследователи предлагают:

Принять меры по сохранению биоразнообразия Принять меры по укреплению сохранности и восстановлению водосборов Пересмотреть стратегии управления водными ресурсами в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.

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