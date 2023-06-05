Бывший астронавт NASA рассказал о встрече с НЛО и раскрыл правду

Большинство наблюдений за "неопознанными аномальными явлениями" (также известными как НЛО) в земном небе, вероятно, просто обман зрения и не имеют никакого отношения к внеземным технологиям или инопланетной жизни.

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Такое убеждение выразил астронавт NASA в отставке Скотт Келли, который также является послом фандрайзинговой платформы UNITED24 и помогает Украине во время войны. Астронавт также рассказал о собственном опыте встречи с НЛО.

Келли отмечает, что обычно дело в том, что наши глаза играют с нами злую шутку.

"Я помню, как однажды я летел в зоне предупреждения у военной оперативной зоны Вирджиния-Бич, и мой RIO – парень, сидящий в задней части (истребителя F-14) Tomcat – был убежден, что мы пролетели мимо НЛО", – сказал Келли.

Он рассказал, что лично ничего не заметил, но решил развернуть самолет и проверить, мимо чего они на самом деле пролетели.

"Мы развернулись. Мы решили посмотреть на него. Оказалось, что это был Барт Симпсон – воздушный шар", – признался астронавт в отставке.

Келли, который в 2016 году поставил рекорд самого долгого непрерывного пребывания на МКС, "застряв" на орбите Земли на 340 дней подряд (впоследствии рекорд был превзойден Марком Ванде Хэем – 353 дня), также рассказал о собственном опыте наблюдений в космосе.

"Часто в космосе я видел вещи и думал: "это действительно ведет себя не так, как должно". И всякий раз, когда я смотрел на это довольно долго, я понимал, что это было атмосферное линзирование", – заявил он.

Как отмечает Business Insider, атмосферное линзирование – довольно распространенное явление, которое может создавать оптические иллюзии, например, заставляя Солнце выглядеть выше в небе, чем оно есть на самом деле. Такие оптические иллюзии являются результатом того, как частицы в атмосфере Земли искажают и манипулируют светом, что может заставить нас видеть искаженные версии реальности. Как в случае с кораблями, висящими в небе над морем.

"Дело было в том, что то, на что я смотрел, действительно летело за атмосферой, и из-за вариаций в атмосфере траектория выглядела так, будто оно летело не по прямой линии", – сказал Келли.

Бывший астронавт был участником панельной дискуссии, организованной NASA и Пентагоном, в ходе которой эксперты рассказывали о том, что большинство сообщений об увиденных НЛО в результате оказываются наблюдениями природных объектов или явлений. Также есть наблюдения, которые эксперты не в состоянии объяснить, но лишь потому, что данные о наблюдении НЛО недостаточно качественны.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об отчете украинских астрономов, заявивших, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали фиксировать значительное количество неопознанных летающих объектов, летающих значительно выше существующих беспилотников. Самолеты же над Украиной с февраля 2022 года не летают.

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