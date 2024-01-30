Болезнь Альцгеймера может передаваться от человека к человеку, но в редких случаях: ученые объяснили, о чем идет речь

Ученые установили, что болезнь Альцгеймера может передаваться от человека человеку. Однако случается это в редких медицинских случаях.

Видео дня

Никаких доказательств передачи болезни в быту или при уходе за больным нет. О выводах ученых пишет The Guardian.

Согласно наблюдениям ученых, у нескольких людей, получавших человеческий гормон роста из гипофиза умерших доноров, на ранних стадиях развилась болезнь Альцгеймера – вероятно, из-за того, что используемые гормоны были загрязнены белками, которые вызвали болезнь.

Однако в повседневной жизни возможность такой передачи болезни Альцгеймера учёные исключают.

"Мы ни на миг не предполагаем, что вы можете заразиться болезнью Альцгеймера. Это не передается в смысле вирусной или бактериальной инфекции. Только тогда, когда люди были случайно привиты, по сути, человеческой тканью или экстрактом человеческой ткани, содержащей эти белки, что, к счастью, является очень редким и необычным обстоятельством", – подчеркнул соавтор соответствующего исследования, директор прионного отдела MRC (Центр глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.– Ред.) Джон Коллинг.

В ходе исследования ученые нашли новые аргументы в пользу того, что болезнь Альцгеймера имеет сходство с прионными болезнями. В частности, сходство есть в механизме, посредством которого задействованные белки распространяются в мозге.

К прионным заболеваниям, в частности, относят болезнь Крейтцфельда-Якоба (CJD) и BSE (так называемое "коровье бешенство" или губчатоподобная энцефалопатия крупного рогатого скота. – Ред.). Их влечет за собой распространение в мозге инфекционных белков, которые неправильно сворачиваются. Издание пишет, что эти заболевания обычно возникают спонтанно, однако реже они могут возникать в результате генетической мутации или передаваться через инфицированный мозг или нервную ткань.

В посвященной результатам исследования публикации в журнале Nature Medicine, Коллинг и его коллеги сообщают, что между 1959 и 1985 годами не менее 1848 пациентов в Великобритании получали человеческий гормон роста, извлеченный из гипофиза трупов.

Однако эта практика была запрещена в 1985 году после того, как выяснилось, что некоторые пациенты со временем умерли от CJD из-за гормонов, загрязненных белками, вызывающими это заболевание.

"Из 80 таких случаев в Великобритании было обнаружено, что у некоторых после смерти в мозге обнаружен протеин под названием бета-амилоид – признак болезни Альцгеймера. Хотя было непонятно, развились ли бы у них симптомы болезни Альцгеймера, другие исследования показали, что бета- амилоид присутствовал в некоторых партиях гормонов, и что они вызывали болезнь, подобную болезни Альцгеймера, если их вводить мышам", – пишет издание.

Исследователи сообщили о выводах относительно восьми человек, направленных в Национальную прионную клинику между 2017 и 2022 годами.

Все получали человеческий гормон роста от трупов, но не имели CJD. Пять имели симптомы деменции, отвечавшие клиническим критериям болезни Альцгеймера, с началом в возрасте 38 лет. У троих из пациентов сканирование мозга подтвердило диагноз, а у двоих обнаружены биомаркеры, отвечающие критериям болезни Альцгеймера.

Среди оставшихся трех пациентов у одного диагностировали легкие когнитивные нарушения (посмертные исследования показали соответствие болезни Альцгеймера), у второго наблюдались когнитивные трудности (фиксировались биомаркерные критерии заболевания), о которых он сообщал сам. У третьего подобных симптомов не наблюдалось.

"У пяти пациентов были данные ДНК, но лишь один обнаружил генетический фактор риска позднего начала болезни Альцгеймера, и ни у одного не было генетических вариантов, которые, как известно, вызывают раннее начало болезни Альцгеймера", – отметили в The Guardian.

При этом исследователи фиксировали у пациентов некоторые симптомы, отличные от характерных для болезни Альцгеймера, или возникающей спонтанно, или связанной с генетическим риском. Они предположили, что эти отличия могут быть связаны с другим происхождением болезни или другими "штаммами" бета-амилоидного белка.

"Они (исследователи. – Ред.) говорят, что результаты свидетельствуют о том, что болезнь Альцгеймера может возникнуть в результате лечения зараженным гормоном гипофиза. Хотя случаи касались многократного влияния зараженного гормона роста человека на протяжении многих лет, Коллинг и его коллеги говорят, что результаты повышают важность таких мер как обеспечение эффективной дезактивации хирургических инструментов", – пишет The Guardian.

При этом Эндрю Дойг, профессор биохимии Манчестерского университета, подчеркнул, что эксперты уж очень осторожно относятся к передаче тканей мозга между людьми. Он также отметил, что в исследовании принимали участие только восемь пациентов, у части которых не хватало генетических данных, а прямых доказательств существования различных штаммов бета-амилоидного белка пока нет.

"Хотя новый тип болезни Альцгеймера, о котором здесь сообщается, представляет большой научный интерес, поскольку он раскрывает новый путь распространения болезни, нет причин опасаться этого, поскольку путь, которым была вызвана болезнь, был прекращен более 40 лет назад. Передача заболевания от человеческого мозга в мозг таким образом никогда не должна повториться", – подчеркнул Дойг.

Напомним, ранее стало известно, что компания Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека. Ожидается, что он позволит людям с параличом всех конечностей своими мыслями управлять устройствами.

Также сообщалось, что ученые совершили интригующее открытие в исследовании того, как умирает человеческий мозг.