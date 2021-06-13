Астрономы обнаружили сотни загадочных сигналов из космоса
Международная группа ученых за год зарегистрировали более 500 быстрых радиовсплесков (Fast Radio Bursts) из космоса. Наблюдения делались при помощи радиотелескопа CHIME Радиоастрофизической обсерватории Доминион в Британской Колумбии.
Астрономы отметили, что такое количество сигналов в четыре раза больше за аналогичный период наблюдений, передает пресс-служба Массачусетского технологического института, США.
"Цифровая обработка сигналов – это то, что позволяет CHIME смотреть одновременно в тысячах направлений. Это то, что помогает нам обнаруживать FRB в тысячу раз чаще, чем традиционный телескоп", – рассказал автор исследования, доцента физик Киеси Масуи.
Ученые составили карту местоположения всех полученных сигналов. В результате выяснилось, что они происходят не из каких-то конкретных частей космоса, а распределены в пространстве более или менее равномерно. При этом большинство из сигналов возникли в далеких галактиках. Но радиотелескоп на Земле смог их уловить, что говорит о их мощности.
Поясним, что быстрые радиовсплески – очень яркие и короткие импульсы, регистрируемые в радиодиапазоне электромагнитного спектра, которые длятся доли секунды и за это время выбрасывают в космическое пространство энергию, эквивалентную испускаемой Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет. Происхождение быстрых радиовсплесков науке пока неизвестно.
Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых из Нидерландов и Канады нашли во Вселенной источник повторяющихся радиосигналов, что может быть доказательством внеземной жизни.
Также астроном-любитель рассказал, что нашел возможный источник загадочного сигнала Wow!.