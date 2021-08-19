Астрономы обнаружили 'разрыв' в одном из спиральных рукавов Млечного Пути. Фото

Астрономы обнаружили, что в Млечном пути, который является спиральной галактикой с двумя рукавами, в одном из малых рукавов есть "разрыв". В нем находятся звезды и газовые облака.

По словам специалистов NASA, этот разрыв выглядит как осколок, торчащий из дерева и простирается во Вселенной примерно на три тысячи световых лет.

"Это первая крупная структура, имеющая ориентацию, столь разительно отличающуюся от рукава", – говорится в сообщении.

Разрыв был найден в так называемом Рукаве Стрельца. Он включает в себя молодые звезды и группу туманностей, включая туманность Лагуна и туманность Орла, где находится "Столпы творения".

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Исследовательская группа использовала данные космического телескопа НАСА Spitzer, который уже не работает, и космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства, чтобы определить местонахождение новорожденных звезд и измерить расстояния до них, чтобы создать трехмерный вид на сегмент руки.

"Когда мы объединяем данные Gaia и Spitzer и, наконец, видим эту подробную трехмерную карту, мы можем видеть, что в этой области есть довольно много сложностей, которые раньше не были очевидны", – сообщил астрофизик Калифорнийского технологического института (США) Майкл Кун.

Ученый пояснил, что ключевым свойством спиральных рукавов является то, насколько сильно они обвивают галактику. Эта характеристика измеряется углом наклона рычага. Угол наклона круга равен 0 градусов, и по мере того, как спираль становится более открытой, угол наклона увеличивается.

"Большинство моделей Млечного Пути предполагают, что Рукав Стрельца образует спираль с углом наклона около 12 градусов, но структура, которую мы исследовали, действительно выделяется под углом почти 60 градусов", – подчеркнул Кун.

Добавим, что подобные найденные структуры учеными иногда называемые шпорами или перьями – обычно встречаются на рукавах других спиральных галактик.

Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф из Финляндии создал изображение, где детальнее всего показана наша галактика Млечный Путь.

NASA опубликовало детальное изображение центра Млечного Пути, расположенного в 26 тысячах световых лет от Земли.