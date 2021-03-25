Фотограф за 12 лет сделал самый детальный снимок Млечного пути

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
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Фотограф за 12 лет сделал самый детальный снимок Млечного пути

Фотограф из Финляндии Юкка-Пекка Метсявайнио создал изображение, где детальнее всего показана наша галактика Млечный Путь.

Создание фото заняло 12 лет и 1250 часов съемки, пишет Аstroanarchy. В своем снимке автор совместил 234 отдельных фото в одно изображение шириной 100 тысяч пикселей. Окончательное разрешение изображения 1,7 гигапикселя.

"Я слышу музыку в этой композиции, от высоких звуков брызг и пузырей слева до глубоких и массивных звуков справа", – поделился своими впечатлениями Метсявайнио.

На опубликованном фото показаны более 20 миллионов звезд и 125 градусов звездного неба от созвездия Телец до созвездия Лебедь. Все фотографии были сделаны в личной обсерватории Метсявайнио в Оулу.

Фотограф за 12 лет сделал самый детальный снимок Млечного пути

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предположили существование внеземных цивилизаций в Млечном Пути.

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