Астроном в течение 12 лет снимал движение экзопланет: удивительное видео

Открытие первой экзопланеты в 1995 году перевернуло астрофизику. Ученые наконец-то смогли сделать свои инструменты настолько совершенными, чтобы увидеть объекты, которые не светятся сами по себе, поэтому их очень сложно не просто наблюдать, но и даже зафиксировать. Первооткрыватели, швейцарские ученые Мишель Майор и Дидье Кело, впоследствии получили за это Нобелевскую премию, а их последователи уже открыли более 5000 экзопланет – планет вне нашей Солнечной системы. Американский астрофизик Джейсон Ван пошел еще дальше и показал, как происходит движение таких тел вокруг их звезды.

Видео дня

Как пишет издание Northwestern Now, Ван с коллегами наблюдал систему звезды HR 8799 в созвездии Пегаса. Звезду, возраст которой составляет 30 миллионов лет, ученые открыли в 2008 году. Она находится в 133 световых годах от нас и вокруг нее вращаются 4 экзопланеты. Команда Вана периодически наблюдала эту систему в обсерватории Кека в течение семи лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Одним из результатов их работы стало первое таймлапс-видео движения экзопланет вокруг своей звезды. К нему позже были добавлены и другие данные за 12-летний период наблюдений за системой. В конце концов Ван смонтировал 4,5-секундный ролик, показывающий движение четырех планет вокруг звезды HR 8799 за все эти 12 лет.

"Трудно наблюдать планеты с орбиты. Мы не увидим движения Марса или Юпитера, поскольку мы с ними в одной системе. Астрономические события происходят либо слишком быстро, либо слишком медленно по сравнению со временем нашей жизни. Это видео показывает движение планет в более привычных нам масштабах", – объяснил важность своей работы Ван.

Чтобы сделать понятный даже далекому от физики зрителю ролик, Ван использовал технологию адаптивной оптики. Она корректирует искажение изображения, к которым приводит турбулентность атмосферы Земли. Также ученому понадобились коронографы, которые смогли приглушить слепящий свет от материнской звезды. А еще специальная обработка позволила восполнить пробелы в данных, ведь ученые наблюдали за системой не непрерывно. В итоге ролик получился плавным – планеты на нем двигаются без прыжков.

На финальном видео можно разглядеть четыре тусклых пятнышка, плывущих в пространстве вокруг своей центральной звезды. На самом деле, все эти точки являются массивными газовыми гигантами. Ван сравнивает их с "увеличенными версиями" Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана. Ближайшей к звезде планете нужно около 45 земных лет, чтобы совершить один оборот. Самая отдаленная преодолевает свой путь по орбите почти за 500 земных лет. Ван и его коллеги, проделавшие эту удивительную работу, сейчас изучают свет от HR 8799 и ее планет, чтобы изучить их состав.

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