Астроном-любитель впервые обнаружил неизвестный ранее спутник Юпитера
Астроном-любитель Кай Ли сообщил, что обнаружил новый спутник Юпитера. Космическое тело получило временное название EJc0061.
Как сообщает Sky and Telescope, спутник EJc0061 стал 80-й "луной" Юпитера. Находку мужчина сделал, изучив данные, полученные более 15 лет назад.
"Могу с гордостью сказать, что это – первый спутник, открытый астрономом-любителем!" – сказал Ли.
Свое открытие астроном-любитель сделал, когда изучал фото телескопа Канада-Франция-Гавайи (Canada-France-Hawaii Telescope, CFHT), сделанные исследователями из Гавайского университета в 2003 году. Также Ли использовал телескоп Subaru, чтобы определить траекторию полета спутника, который делает один оборот вокруг Юпитера за 22 дня.
Поясним, что Международный астрономический союз (IAU) официально признает только 79 лун Юпитера, хотя их количество гораздо больше. EJc0061 отнесли в группу Карме – множество небольших спутников, обращающихся в направлении, противоположному вращению Юпитера.
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