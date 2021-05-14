Астрономы получили уникальные фото Юпитера

Ученые опубликовали уникальные фото планеты Юпитер в трех цветовых диапазонах: в видимом и ультрафиолетовом, а также в инфракрасном спектрах.

Первые два снимка сделал космический телескоп Hubble, третий прибор NIRI (Near-InfraRed Imager), который расположен на Гавайях, сообщают астрономы из Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США, пишет Daily Mail.

Так, в ультрафиолетовом спектре можно увидеть зону штормов, которую нельзя заметить на снимке в ИК-спектре. Кроме того, в обычном режиме и в ультрафиолете можно посмотреть на Большое Красное Пятно, которое по размерам больше Земли.

На фотографии в инфракрасном спектре показана темная полоса над Северным полушарием планеты. Это вихрь длиной 72 тысячи километров. Его практически не различить на других снимках.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA обнаружило на планете Юпитер гигантский шторм, который по своим размерам может поглотить Землю.

Астроном-любитель случайно сфотографировал вхождение метеора в атмосферу Юпитера.