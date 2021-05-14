Астрономы получили уникальные фото Юпитера

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
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Астрономы получили уникальные фото Юпитера

Ученые опубликовали уникальные фото планеты Юпитер в трех цветовых диапазонах: в видимом и ультрафиолетовом, а также в инфракрасном спектрах.

Первые два снимка сделал космический телескоп Hubble, третий прибор NIRI (Near-InfraRed Imager), который расположен на Гавайях, сообщают астрономы из Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США, пишет Daily Mail.

Астрономы получили уникальные фото Юпитера

Так, в ультрафиолетовом спектре можно увидеть зону штормов, которую нельзя заметить на снимке в ИК-спектре. Кроме того, в обычном режиме и в ультрафиолете можно посмотреть на Большое Красное Пятно, которое по размерам больше Земли.

Фото Юпитера в инфракрасном свете

На фотографии в инфракрасном спектре показана темная полоса над Северным полушарием планеты. Это вихрь длиной 72 тысячи километров. Его практически не различить на других снимках.

Фото Юпитера в ультрафиолетовом свете

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA обнаружило на планете Юпитер гигантский шторм, который по своим размерам может поглотить Землю.

Астроном-любитель случайно сфотографировал вхождение метеора в атмосферу Юпитера.

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