Археологи обнаружили в Китае сосуды со следами пива, которым 9 тыс. лет. Фото

В Китае археологи раскопали захоронение, которому около 9 тысячи лет. В могиле помимо останков нашли керамический горшок со следами пива. Ученые полагают, что это было частью ритуала почитания умерших.

Как пишет Plos One, раскопки в Цяотоу делают это место одним из самых древнейших свидетельств употребления пива в мире. Так, ученые раскопали курган, где нашли два скелета и несколько глиняных ям с высококачественными керамическими сосудами, которые были украшены абстрактными узорами.

Исследователи полагают, что эти артефакты являются одними из "самых ранних известных расписных керамических изделий в мире". Подобной керамики не было найдено ни на каких других памятниках того времени.

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Ученые рассказали, что найденные горшки были небольшим по размеру и были похожи на сосуды для питья. Каждый из горшков можно было держать в одной руке, как чашку, в отличие от сосудов для хранения, которые намного больше по размеру. Семь из 20 сосудов, которые были найдены в кургане, оказались горшками с длинной шеей, которые использовались для питья алкоголя в более поздние исторические периоды Китая.

Был проведен анализ горшков и окружающей почвы, где были найдены остатки от брожения пива.

"Благодаря анализу остатков горшков из Цяотоу наши результаты показали, что керамические сосуды использовались для хранения пива в самом общем смысле – ферментированного напитка из риса, зерна, называемого слезами Иова (Coix lacryma) и неопознанные клубни. Это древнее пиво, однако, не было бы похоже на IPA (сорт пива – Ред.), который у нас есть сегодня. Скорее всего, это был слегка сброженный сладкий напиток, вероятно, мутного цвета", – пояснили ученые.

Исследователи добавили, что фитолиты рисовой шелухи и других растений также присутствовали в остатках от горшков. Возможно, они были добавлены в пиво в качестве агента брожения. Также в изготовлении пива использовалась плесень.

"Мы не знаем, как люди сделали форму 9 тысяч лет назад, поскольку брожение может происходить естественным путем. Если у людей остатки риса и зерна покрылись плесенью, они могли заметить, что с возрастом зерна стали слаще и крепче. Хотя люди, возможно, не знали биохимии зерна, которое заплесневело, они, вероятно, наблюдали процесс ферментации и использовали его методом проб и ошибок", – отмечено в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье на месте раскопок "Генералка 2" археологи обнаружили кенотаф – могила без праха покойного. В захоронении также был найден ритуальный горшок возрастом более 3 500 лет.