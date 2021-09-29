Археологи нашли смертоносное 'супероружие' Гитлера. Фото

В Британии археологи обнаружили одно из известных "супероружий" лидера Третьего рейха нацистской Германии Адольфа Гитлера. Находку сделали в поле графства Кент.

Братья Колин и Шон Уэлч обнаружили обломки ракеты "Фау-2" (V2), которая могла лететь со скоростью 3300 миль в час (более 5310 км/час), передает Express. Ракета состояла из камеры сгорания, в которой находилась смесь жидкого кислорода и спирта. Исследователи говорили, что для производства спирта, необходимого для одного запуска ракеты требовалось 30 тонн картофеля.

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"Ракеты летели так быстро. Если бы они попали в цель, вы бы никогда не узнали об этом", – сказал Шон Уэлч.

Отмечается, что обнаруженный снаряд был запущен 14 февраля 1944 года из территории Нидерланды и за несколько минут долетел до Англии.

Эксперты надеются, что им удастся раскрыть секретные исходные коды, которые часто наносились на компоненты ракет. Такие коды могут связывать элементы ракет с фабрикой, на которой они были изготовлены. Сейчас известно, что некоторые детали ракет V2 производились в Чехословакии и на одном заводе в Австрии.

После вторжения союзников в Европу это оружие также использовалось против целей на материковой части Европы, в основном Франции и Бельгии. Тысячи ракет V2 были запущены нацистской Германией во время Второй мировой войны, в результате чего только в Великобритании погибло около девять тысяч человек. Всего от такого оружия погибли около 18 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный подземный оружейный комбинат времен Второй мировой войны был найден в Верхней Австрии. Историки уверены, что здесь нацисты вели исследования по ядерной программе Третьего рейха.