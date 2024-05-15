Археологи нашли подсказки о потерянной колонии Роанок, тайна которой столетиями мучила исследователей

Археологи нашли интересные данные о судьбе пропавшего английского поселения "Потерянная колония". В конце VI века эти люди исчезли с острова Роанок в Северной Каролине.

История английского поселения является одной из самых увлекательных загадок в американской истории. Важный шаг к ее разгадке сделали археологи из фонда Первая колония (The First Colony Foundation), пишет Archeonews.

Как это было?

Джон Уайт возглавлял группу из примерно 115 английских поселенцев, прибывших на остров Роанок, расположенный чуть дальше восточного побережья современной Северной Каролины, в 1587 году. Первая попытка колонизации острова провалилась за несколько лет до того, и поселенцы были второй группой, которая попыталась это сделать.

Даже с первых дней поселенцы имели непростые отношения с некоторыми коренными племенами, обитавшими в этой местности. В конце концов, Вайт вернулся в Англию, чтобы попросить помощь для своей общины, которая становилась все больше.

Вместе с другими поселенцами он оставил свою жену, дочь Элеонору Дейра и ее мужа Ананиаса Дейра, а также маленькую внучку Виргинию – первого английского ребенка, рожденного в Америке.

Уайт прибыл в Англию в то время, когда испанская армада готовилась к вторжению в страну, что, к сожалению, стало причиной задержки его возвращения в колонию. Когда он вернулся в Роанок в 1590 году, его семья и другие поселенцы исчезли. Слово "кроатон", вырезанное на дереве, было единственным значимым намеком на то, что с ними произошло. Это слово, вероятно, означало остров Кроатон, находящийся примерно в 80 километрах к югу.

Существуют разные объяснения того, что произошло с "потерянными" сегодня поселенцами колонии Роанок. Некоторые считают, что колонисты пытались вернуться в Англию на меньших кораблях, некоторые утверждают, что на них напали испанцы, а некоторые – что местные индейские общины убили их всех.

Однако наиболее правдоподобным является только тот ответ, который действительно основывается на показаниях, полученных на месте происшествия. Скорее всего колонисты просто стали частью местных коренных общин и со временем растворились в них.

В поисках поселенцев

Недавно исследователи сосредоточили свои усилия на елизаветинских садах в Мантео, пытаясь узнать больше о судьбах английских поселенцев. Там они нашли дополнительные сведения о усадьбе, принадлежавшей коренной общине. Дом был известен как "алгонкское село Роанок" (также пишется Роаноак), и именно здесь поселились колонизаторы в 1584 году.

Раскопки продолжались одна за другой. Археологи из The First Colony Foundation обнаружили то, что, по их мнению, можно назвать соблазнительными подсказками.

Они откопали обломки керамики алгонкианцев, датированные 1500-ми годами, а также кольцо из медной проволоки. Оно, по их мнению, могло быть серьгой, которую когда-то носил воин из коренного племени.

"Находка домашней глиняной посуды, которая использовалась для приготовления пищи, в непосредственной близости от ювелирного изделия коренных американцев, убедительно подтверждает, что мы копаем посреди поселения. И Роаноак – единственная известная деревня на этом месте", – сказал доктор Эрик Клингельгофер, вице-президент по исследованиям Фонда Первой колонии.

Также ученый заметил, что на связь с англичанами указывает кольцо.

Оно было изготовлено из тянутой меди, и Клингельгофер считает, что украшение привезли в Америку английские исследователи как часть своих торговых товаров. Коренные народы не имели технологии изготовления таких округлых прядей, а французские и испанские исследователи не решались зайти так далеко на север, на остров Роанок, чтобы торговать.

Медное кольцо могло бы стать ценным предметом торговли. Историки говорят, что медь имела духовное значение для коренных племен.

Хотя артефакты были обнаружены прошлым летом, целью недавних раскопок было найти доказательства существования усадьбы, где жили, работали и занимались сельским хозяйством алгонкианские семьи. Археологи обнаружили древесный уголь и обломки горшков алгонки.

Доказательства последних двух раскопок, похоже, подтверждают теорию, что село Роанок было обнесено частоколом (окружено высокими стенами) с примерно девятью домами, где жила элита класса воинов. Рабочий класс жил за стенами на фермерских усадьбах, выращивая урожай для себя и господствующего класса.

"Объекты, которые мы нашли, важны. Но их отношение к разным почвам свидетельствует о связи с прошлым, и в совокупности это то, что рассказывает историю. И мы начинаем понимать, что это место больше походило на столицу с резиденцией племени, где жил правитель или вождь, и оно было огорожено частоколом, чтобы обезопасить его", – сказал Клингельхоффер.

Вождь управлял территорией, включавшей в себя современные графство Дар, остров Роанок и часть материка во времена английских исследований и колонизации.

"Деревню описывали как окруженное частоколом деревню, потому что исследователи пришли сюда и зафиксировали это. И эти находки дополняют нашу историю, – добавил Клингельхофер.

История свидетельствует, что колонисты намеревались продвинуться примерно на 80 км вглубь материка; Салмон-Крик находится примерно на таком расстоянии.

Фонд "Первая колония" уже много лет работает на двух участках в этой местности, и исследователи ищут третий участок. Еще одна разведка запланирована на это лето в соседнем Национальном историческом месте Форт-Рейли. Цель – найти доказательства первобытного поселения колонистов.

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