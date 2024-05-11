Археологи нашли ванную комнату, где Александр Македонский купался со своим вероятным любовником

Дворец Айгай, символизировавший золотой век античности, был свидетелем убийства царя Филиппа II и коронации его 20-летнего сына, царя Александра Македонского. По площади дворец был втрое больше Парфенона.

В состав царских хором входили городские стены, внутренний двор, храмы, святилища, театр и гробницы. Теперь археологи обнаружили палестру и ванную комнату, где подросток Александр купался голышом со своим товарищем детства, Гефестионом, пишет Mail Online.

Говорят, что товарищ был по совместительству не только будущим военным заместителем, но и любовником полководца.

Аксессуар для купания был обнаружен на территории современного города Вергина на севере Греции.

"Здесь, пожалуй, купался Александр Македонский со своими спутниками – своим знаменитым любимцем Гефестионом и всеми теми юношами, которые потом ходили с ним в походы, а после его смерти спорили за его империю", – сказала ведущая программы "Сокровища мира", в которой показали находку.

Сын короля Македонии Филиппа II и королевы Эпира Олимпии, Александр был одним из амбициознейших полководцев всех времен, который, как известно, заявлял, что хочет быть "королем мира".

Воспитанный всемирно известным философом Аристотелем, вместе со своей группой мальчиков-спутников, он сошел на трон после того, как его отец был убит телохранителем во время свадьбы его сестры Клеопатры.

С начала своего правления в 336 году до н.э. и до своей смерти 13 лет спустя он построил одну из величайших империй, которую когда-либо видел мир, простиравшийся от Греции до Египта и вглубь Индийского субконтинента.

Теперь, после 16-летнего проекта стоимостью 20 миллионов евро, археологическая команда отреставрировала 1400 квадратных метров мозаик банкетных залов, мраморные полы и колоннады дворца, а также обнаружила сотни драгоценных артефактов.

Ранее OBOZ.UA писал о первом в истории римском саркофаге, обнаружившемся на территории Турции в рамках плановых работ. Ученые объяснили, как он может повлиять на историю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!