Ученые впервые нашли существо с тремя полами

Японские ученые сообщили, что обнаружили организм, который имеет три пола. По их словам, зеленые водоросли Pleodorina starrii помимо мужского и женского, имеют третий пол, который назвали бисексуальным.

Как передает журнал Science Alert, это первый зарегистрированный случай обнаружения водорослей трех полов. Ученые пояснили, что водоросли могут размножаться бесполым путем (клонирование) или же спариваясь с партнером. Также такие организмы могут иметь как гаплоидный (одинарный), так и диплоидный (двойной) набор хромосом.

Кроме того, есть вид гермафродитных водорослей, которые сами могут менять свой пол. Наличие трех полов, включая гермафродитов, называется триоэцией.

Видео дня

Но уникальность Pleodorina starrii в том, что они содержат в себе мужские и женские репродуктивные клетки. Водоросли образуют однополые вегетативные колонии из 32 или 64 клеток и имеют небольшие подвижные (мужские) и большие неподвижные (женские) половые клетки.

В свою очередь бисексуальные водоросли могут создавать либо мужские, либо женские колонии и, следовательно, могут спариваться либо с мужскими клетками, либо с женскими, либо с другими бисексуалами.

Как сообщал OBOZREVATEL: