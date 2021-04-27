Биологи нашли новый вид морских существ. Фото

Биологи обнаружили новый вид плавниковых осьминогов, который получил название Grimpoteuthis imperator.

Ученые смогли определить новый вид при помощи магнитно-резонансной томографии и микрокомпьютерной томографии, не прибегая к препарированию животного, передает BMC Biology.

Немецкие ученые из Боннского университета исследовали самца плавникового осьминога (Cirrata), добытого в северной части Тихого океана. Выяснилось, что осьминог относится к роду Grimpoteuthis. Но этот экземпляр отличался от остальных представителей этого рода количеством присосок и некоторыми деталями внутреннего строения. Исследователи выделили его в отдельный вид, который назвали G. imperator – так как моллюска поймали в районе Императорских подводных гор.

Исследователи пояснили, что новый метод хорош тем, что помогает описывать новые организмы, не повреждая их. Особенно это важно в случае редких или обитающих в малодоступных местах существ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на глубине почти 1200 метров ниже океанского дна ученые нашли микробов-"гипертермофилов", которые живут при температуре 120 градусов по Цельсию.