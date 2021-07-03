Арабский марсианский зонд прислал фото полярного сияния на Марсе

Марсианский научный зонд Объединенных арабских эмиратов "Аль-Амаль" ("Надежда") сделал снимки полярных сияний, которые возникают на ночной стороне планеты. Это стало первыми результатами его работы, хотя отправлен аппарат был в июле 2020 года и достиг своей цели в феврале 2021, до сих пор слышно о нем не было.

Так, ученые показали фотографии полярных сияний на Марсе, сделанные в ультрафиолетовом диапазоне. Они были опубликованы в Twitter Hope Mars Mission.

На трех изображениях запечатлены излучения атомарного кислорода на длине волны 103,4 нанометра с планеты Марс. Участники миссии отметили, что они были сделаны с орбиты 22, 23 апреля и 6 мая с помощью ультрафиолетового спектрометра.

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По словам ученых все данные, которые удалось собрать в процессе наблюдений, сняты впервые. А свет, который выделяется на ночной стороне планеты возникает там, где высокоэнергетичные частицы возбуждают атмосферу.

Ученые сообщили, что свечения на Марсе имеют ту же природу, что и полярные сияния на Земле. Когда потоки протонов и электронов от Солнца достигают нашей планеты, ее магнитное поле отклоняет частицы, заставляя огибать Землю. Они вызывают сияния, сталкиваясь с атомами и молекулами, которые есть в составе атмосферы планеты.

Но на Земле сияния обычно наблюдаются в северных или южных полярных широтах, а у Марса магнитное поле слабее, поэтому их можно увидеть также и в умеренных, и экваториальных широтах.

Кроме того, некоторые области планеты сохранили остаточный магнетизм, они расположены пятнами и очень неоднородны. Такие сгустки действуют, как линзы, притягивая заряженные частицы и вызывая свечения, сталкиваясь с атмосферой. Другие орбитальные зонды ранее тоже фиксировали сияния на Марсе, однако арабский аппарат, имея высокую орбиту, впервые смог сфотографировать всю ночную область Марса.

Научный руководитель миссии Хеса Аль-Матруши отметил, что понимание атмосферы и магнитосферы Марса поддерживает теорию о том, что солнечные вспышки не являются необходимым условием возникновения сияний.

Несмотря на то, что аппарату за $200 млн удалось запечатлеть сияния Марса, цель его другая. С помощью "Надежды" ученые хотят изучить климат и погоду Красной планеты, а также понять, по какой причине она почти потеряла свою атмосферу.

Кроме того, власти ОАЭ хотят привлечь в высокотехнологичную сферу производства молодежь и снизить зависимость страны от экспорта углеводородов.

Стоит отметить, что зонд "Надежда" был отправлен к Марсу почти одновременно с американским и китайским марсоходом. При этом весь мир давно обсуждает успехи отправленного вместе с ровером Perseverance американского вертолета, а об успехах арабского аппарата на орбите планеты последние полгода не было никаких новостей. Нынешние результаты позволили ОАЭ присоединиться к клубу космических держав, запускающих межпланетные аппараты.

Напомним, еще в апреле 2021 года марсоход Perseverance прислал с Красной планеты изображение с минигеликоптером Ingenuity и первое фото, полученное с летательного аппарата. Сам снимок был собран из 62 фотографий, сделанных с помощью камеры WATSON. Perseverance спустя более шести месяцев полета – 18 февраля – приземлился на поверхность Марса. Вскоре после посадки ровер прислал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности.

Также марсоход NASA Curiosity прислал новые данные об уровне метана на Красной планете. Он способен обнаруживать этот газ ночью, не отвлекаясь на другие инструменты. Благодаря этому, исследователи, вероятно, приблизились к объяснению, почему метан обнаруживают вблизи поверхности Марса, но не в его атмосфере.

Кроме того, Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало кадры зонда Tianwen-1, который приземлился на Марсе и исследует его. На них показано, как марсоход раскрывает парашютную систему и спускается на поверхность Марса, а Zhurong отъезжает от посадочной платформы и движется над землей.

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