100 миллионов лет эволюции Земли показали в беспрецедентном видео

Ученые создали наиболее подробную анимацию того, как за последние 100 миллионов лет изменялась поверхность Земли, формируя континенты и океаны. Обнародованное видео является наиболее детальным из всех, когда-либо ранее создававшихся учеными, изображая поднятие гор, развитие океанических бассейнов и перенос больших масс осадочных пород по всему земному шару из-за эрозии.

Видео дня

О модели формирования поверхности Земли ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Science. Их анимация показывает движение тектонических плит, которые наталкиваясь друг на друга, формируют горные хребты, а раздвигаясь – океанические бассейны. Также на видео можно заметить формирование гор и вулканов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хотя танец континентов хорошо изучен, мы все еще ограничены в нашем понимании и представлении о том, как эволюционировала земная поверхность", – рассказал старший преподаватель геонаук в Университете Сиднея и ведущий автор статьи Тристан Саллес.

Он объяснил изданию LiveScience, что в опубликованной статье предложена новая модель, учитывающая то, как на формирование Земли повлияли атмосфера, гидросфера, тектоническая и мантийная динамика.

В начале видео мы можем наблюдать за тем, как 100 миллионов лет назад разваливался суперконтинент Пангея.

На видео можно увидеть узнаваемые формы континентов, которые впоследствии станут Африкой и Южной Америкой. Континенты Северного полушария объединятся только через десятки миллионов лет.

Синим цветом на видео показан поток воды, а красным – интенсивность отложения новых осадочных пород путем эрозии.

"Эта беспрецедентная модель недавнего прошлого Земли предоставит геологам более полное и динамичное понимание земной поверхности", – убежден соавтор исследования, геолог из Института наук о Земле в Гренобле (Франция) Лоран Юссон.

В ходе своей работы исследователи обнаружили, что скорость движения осадочных пород по всему земному шару, вероятно, значительно выше, чем ранее считали ученые. Причиной этого, вероятно, является то, что осадочные породы фрагментарны.

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